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За несвоєчасну сплату розстроченого податкового боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 19:10
Пропонуємо до обговорення:
З першого дня після розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились несплаченими, нараховуються пеня та штраф.
Дивися повний текст За несвоєчасну сплату розстроченого податкового боргу накладається штраф і пеня — ДПС
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Додано: Пон 29 бер, 2021 19:11
штрафы и пены отменяются на время карантина...
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