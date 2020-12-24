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За несвоєчасну сплату
розстроченого податкового боргу...

За несвоєчасну сплату розстроченого податкового боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:10

За несвоєчасну сплату розстроченого податкового боргу...

Пропонуємо до обговорення:
З першого дня після розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились несплаченими, нараховуються пеня та штраф.

Дивися повний текст За несвоєчасну сплату розстроченого податкового боргу накладається штраф і пеня — ДПС.
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:11

штрафы и пены отменяются на время карантина...
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