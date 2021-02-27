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У Нідерландах заарештовано
українця з мільйонами євро...

У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:12

У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба поліції королівства.

Дивися повний текст У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро готівки (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:13

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