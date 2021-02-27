|
|
У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба поліції королівства.
Дивися повний текст У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро готівки (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93168
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 бер, 2021 19:13
Чей то курьер.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 797
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор