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У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро...
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Додано: Вів 30 бер, 2021 16:54
vagosusa написав:
в Европе любят кеш!
Вот только я не могу вспомнить ни одного магазина торгующего за наложенный платеж. Вообще сомневаюсь что у них существует такая вещь как наложенный платеж. Я конечно не абориген, но долже же был мне попасться хоть один магазин "с переводом на карту" или "оплата наличными курьеру". Но не попался.
А вот оплаты картой даже не в cashless странах распространены повсеместно, как и покупка товаров с доставкой или предварительной сборкой заказа с последующим забором товара в магазине, когда один из вариантов "подтверждения личности" это верификация карты которой была оплачена покупка.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 30 бер, 2021 18:18
vitaliy_berdinskikh написав: vagosusa написав:
в Европе любят кеш!
Вот только я не могу вспомнить ни одного магазина торгующего за наложенный платеж. Вообще сомневаюсь что у них существует такая вещь как наложенный платёж...
Там у них точно всё абсолютно так же, как у нас.
В проверенных магазинах, конечно же используется предоплата картой, чтоб сэкономить на наложке. А, в малоизвестных, европейцы вводить свои номера карт вообще не любят, т. к. там уже давно распространены легальные кражи денег с карт, через подписки(в Украине такое только начинается)
Магазины, с которыми работаю, используют исключительно оплату наложкой. Человек получает товар, открывает его, смотрит, что не надурили, после чего платит картой или налом курьеру или в почтовом отделении. Абсолютно точно так же всё, как и в Украине.
Это я пишу про разные локальные магазины таких стран - Германия, Италия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Австрия, Швейцария, Люксембург, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Хорватия
Не пойму, почему некоторые люди думают, что в Европе жизнь устроена как-то иначе, чем в Украине
Проверенный магазин - предоплата картой для экономии. Непроверенный - наложка для защиты от мошенничества.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 30 бер, 2021 20:20
safonovstanislav написав:
т. к. там уже давно распространены легальные кражи денег с карт
Это минимум чарджбек и штрафы от банка, максимум уголовка организатору схемы. В США и Великобритании так же очень популярен PayPal, как с остальной Европой не в курсе.
safonovstanislav написав:
Магазины, с которыми работаю, используют исключительно оплату наложкой.
Можно примеров? А то я вот знаю Амазон который никакой наложной не торгует, знаю разные сети уровня Новой линии, Эпицентра, депсторы разные - нигде нет наложки. И даже если какой-то аналог кактуса торгует чисто высылкой товара на дом то и там нет ни перевода на карту приватбанка, ни наложки - есть только оплата картой.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:13
vitaliy_berdinskikh написав: ALexxxS написав:
за 2,5 млн.евро можно залатать все!!! ямы во дворах какого-нибудь города типа Полтава или Винница
Ты бы потратил свои личные 2,5 миллиона евро на латание дыр в Полтаве?
Твои бы личные с удовольствием потратил!
А если серьезно, то включи мозг, эти бабки - либо украдены из бюджета, либо отмыт кеш, либо просто неуплаченные налоги. Думаю этот чемодан там в Нидерландах и останется, потому как документы никто под него не принесет.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:18
ALexxxS написав:
Твои бы личные с удовольствием потратил!
Тоесть свои личные ты тратить не хочешь, зато охотно рассказываешь как надо тратить деньги другим. Ну ОК.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:25
safonovstanislav написав: alex_dvornichenko написав:
Для Европы это дикость, крупные суммы налом там только мафия использует
Именно по-этому там печатают купюру стоимостью больше 16000 грн. Не мафия печатает, а правительство. Наличка везде рулит, и в Европе, и в США. Попробуйте в Греции расплатиться карточкой за пределами мегаполисов. Даже воду невозможно купить по карте на Халкидиках. На некоторых заправках Европы даже бензин только за наличку. Так что, подобные байки можете рассказывать только доверчивым простачкам. В Украине легче картой заплатить, чем в некоторых странах Европы
Не знаю как на Халкидиках, но на о.Кос вообще без проблем картой рассчитывался и в кафе, и в продуктовых магазинах, и даже на пляже за фанту (шезлонги относятся к ресторанам на набережной). По поводу развитой Европы - ну не знаю. Наликом платил только в мелких магазинчиках, типа магазин шоколада ручной работы в подвале в Будапеште или в Берлине - кари-вурст на улице покупал.
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ALexxxS
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