У Нідерландах заарештовано українця з мільйонами євро...

Додано: Вів 30 бер, 2021 18:18

vitaliy_berdinskikh написав: vagosusa написав: в Европе любят кеш! в Европе любят кеш!

Вот только я не могу вспомнить ни одного магазина торгующего за наложенный платеж. Вообще сомневаюсь что у них существует такая вещь как наложенный платёж... Вот только я не могу вспомнить ни одного магазина торгующего за наложенный платеж. Вообще сомневаюсь что у них существует такая вещь как наложенный платёж...

Там у них точно всё абсолютно так же, как у нас.В проверенных магазинах, конечно же используется предоплата картой, чтоб сэкономить на наложке. А, в малоизвестных, европейцы вводить свои номера карт вообще не любят, т. к. там уже давно распространены легальные кражи денег с карт, через подписки(в Украине такое только начинается)Магазины, с которыми работаю, используют исключительно оплату наложкой. Человек получает товар, открывает его, смотрит, что не надурили, после чего платит картой или налом курьеру или в почтовом отделении. Абсолютно точно так же всё, как и в Украине.Это я пишу про разные локальные магазины таких стран - Германия, Италия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Австрия, Швейцария, Люксембург, Словакия, Словения, Латвия, Литва, ХорватияНе пойму, почему некоторые люди думают, что в Европе жизнь устроена как-то иначе, чем в УкраинеПроверенный магазин - предоплата картой для экономии. Непроверенный - наложка для защиты от мошенничества.