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Банки очікують проблем з МВФ
через законопроєкт про...

Банки очікують проблем з МВФ через законопроєкт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:58

Банки очікують проблем з МВФ через законопроєкт про...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші банківські ти бізнесові асоціації об’єдналися, щоб не допустити ухвалення законопроєкту № 4475, який запроваджує масову реструктуризацію валютних кредитів на неринкових умовах.

Дивися повний текст Банки очікують проблем з МВФ через законопроєкт про валютну іпотеку.
R2
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