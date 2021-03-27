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Банки очікують проблем з МВФ через законопроєкт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Найбільші банківські ти бізнесові асоціації об’єдналися, щоб не допустити ухвалення законопроєкту № 4475, який запроваджує масову реструктуризацію валютних кредитів на неринкових умовах.
Дивися повний текст Банки очікують проблем з МВФ через законопроєкт про валютну іпотеку
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