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Вітчизняний виробник прeдстaвив нoву мaшинy з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 бер, 2021 22:32
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, вітчизняний виробник створив спеціальний вантажний автомобіліь з краном-маніпулятором Palfinger, який базується на шасі вантажного автомобіля FORD CARGO 2542.
Дивися повний текст Вітчизняний виробник прeдстaвив нoву мaшинy з крaнoм-манiпулятором (фото)
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Додано: Пон 29 бер, 2021 22:32
Как можно назвать "новой машиной" загадочного отечественного производителя продукт конструктора,собранного из импортного авто и такого же подъемника?
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