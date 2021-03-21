Про це повідомляє Київський метрополітен.
Дивися повний текст З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 07:51
З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити.
Додано: Вів 30 бер, 2021 07:51
Что диджитализация не работает? Дии, картки, QR коды, а перевести количество оставшиеся поездок на новую карту неа?
Ах ну да, мы же ведь платили деньги одному, а сейчас пришел другой . А метрополитен тут ни причем.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|