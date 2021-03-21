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З 1 квітня зелена картка в метро
не працюватиме: як замінити

З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 07:51

З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Київський метрополітен.

Дивися повний текст З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 07:51

Что диджитализация не работает? Дии, картки, QR коды, а перевести количество оставшиеся поездок на новую карту неа?
Ах ну да, мы же ведь платили деньги одному, а сейчас пришел другой . А метрополитен тут ни причем.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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