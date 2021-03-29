В Україні «зелені» номерні знаки отримали понад чотири тисяч власників електромобілів.
Дивися повний текст «Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників електрокарів.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 08:03
«Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників електрокарів.
Додано: Вів 30 бер, 2021 08:03
Владельцы этих номеров стали на порядок счастливее.Но лучше бы фиолетовые.
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