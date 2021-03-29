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«Зелені» номери отримали
вже понад 4000 власників...

«Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:03

«Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні «зелені» номерні знаки отримали понад чотири тисяч власників електромобілів.

Дивися повний текст «Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:03

Владельцы этих номеров стали на порядок счастливее.Но лучше бы фиолетовые.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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