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Назвали умову для мінімальної
пенсії в 3,5 тисячі гривень

Назвали умову для мінімальної пенсії в 3,5 тисячі гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:49

Назвали умову для мінімальної пенсії в 3,5 тисячі гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст Назвали умову для мінімальної пенсії в 3,5 тисячі гривень.
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