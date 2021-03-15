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Panasonic і McAfee вирішили
захистити автомобілі від хакерів

Panasonic і McAfee вирішили захистити автомобілі від хакерів
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:53

Panasonic і McAfee вирішили захистити автомобілі від хакерів

Пропонуємо до обговорення:
Японська корпорація Panasonic і американський розробник антивірусного програмного забезпечення McAfee приступили до створення спільного Центру управління безпекою транспортних засобів.

Дивися повний текст Panasonic і McAfee вирішили захистити автомобілі від хакерів.
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Сделали из машин смартфоны, теперь их еще и вирусы поражать будут
blueiceua
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