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Panasonic і McAfee вирішили захистити автомобілі від хакерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Японська корпорація Panasonic і американський розробник антивірусного програмного забезпечення McAfee приступили до створення спільного Центру управління безпекою транспортних засобів.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 08:53
Сделали из машин смартфоны, теперь их еще и вирусы поражать будут
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