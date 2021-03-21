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До чого може призвести законодавче
врегулювання ставок...

До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:30

До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді вважають, що законодавець не має втручатися у регулювання цін на вільному ринку платіжних послуг.

Дивися повний текст До чого може призвести законодавче врегулювання ставок комісії у банках — експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 09:30

А почему в европе законодатель вмешивается а у нас не должен вмешиваться в размер комисионных?
blueiceua
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