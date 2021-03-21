У Верховній Раді вважають, що законодавець не має втручатися у регулювання цін на вільному ринку платіжних послуг.
Дивися повний текст До чого може призвести законодавче врегулювання ставок комісії у банках — експерти.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 09:30
До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...
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Дивися повний текст До чого може призвести законодавче врегулювання ставок комісії у банках — експерти.
Додано: Вів 30 бер, 2021 09:30
А почему в европе законодатель вмешивается а у нас не должен вмешиваться в размер комисионных?
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