Це в якийсь неправильний спосіб оплатили, або Ваш оператор газу відсутній в переліку поставщиків ком. послуг. Звичний коміс 1 грн. з кредитки.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:50
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:54
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:55
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Я и коммуналку оплачиваю без комиссии, и в феврале заплатил в разрешительную тоже без комисси. И касс не посещал, с пенсионерами не толкался.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:03
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Ура, заставим ФОП-ов покупать терминалы!
Только недавно ФОП-ы ныли что их обязывают переходить на безнал. Теперь стараниями Чечеткина им ещё и терминалы покупать придётся.
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