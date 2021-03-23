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До чого може призвести законодавче
врегулювання ставок...

До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:50

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

  warlamp написав:За газ: платёжка 2663 грн, комиссия - 40,56 грн., и это онлайн!


Це в якийсь неправильний спосіб оплатили, або Ваш оператор газу відсутній в переліку поставщиків ком. послуг. Звичний коміс 1 грн. з кредитки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:54

  Sovenok написав:А це як?

В укрсибе получаете карточку, и платите с неё. С зарплатной - откат 10%, а с обычной - 5%. Вот и получается, что с оплаты в 2600 грн будет 260 грн отката.
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:55

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

Я и коммуналку оплачиваю без комиссии, и в феврале заплатил в разрешительную тоже без комисси. И касс не посещал, с пенсионерами не толкался.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:03

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

  tmp01 написав:На рынке эквайринга - монополия, 3 банка владеют 95% терминалов в торговых точках.
Давно было пора разворушить это осиное гнездо!

Ура, заставим ФОП-ов покупать терминалы!

Только недавно ФОП-ы ныли что их обязывают переходить на безнал. Теперь стараниями Чечеткина им ещё и терминалы покупать придётся. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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