До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...

Додано: Сер 31 бер, 2021 15:51

warlamp написав: В Привате действительно беспредел. Оплачивал сегодня в отделении платёжку Разрешительной системы на сумму 9(девять) гривен. Комиссия 24 гривны!

За газ: платёжка 2663 грн, комиссия - 40,56 грн., и это онлайн! В Привате действительно беспредел. Оплачивал сегодня в отделении платёжку Разрешительной системы на сумму 9(девять) гривен. Комиссия 24 гривны!За газ: платёжка 2663 грн, комиссия - 40,56 грн., и это онлайн!

9 грн - оператору в окошке, а 2663 грн. из дома онлайн. Платил через окошко, бо на терминале была длинная очередь экономных пенсов, набирающих неспеша длиннющие расчётные счета, а мне надо было срочно оплатить и отдать, пока обед не начался.[/quote]24 грн за через окошко с оформлением бумажной платёжки - это нормально. Банки таким образом уже минимум пятилетку народ выталкивают на самообслуживание в терминалах или разных банк-клиентах. Не ясно только что это за платёжка такая, что через терминал можно, а через Приват-24 нельзя. Чек был нужен? Ну так его в окошке и выдают на основе онлайн-оплаты. Может даже и бесплатно.40,56 грн с 2663 это что-то очень странноеговорит, что Приват-24 берет 1 или 3 грн в зависимости от наличия договора. Через какой-то "Сайт (онлайн)" - 1%, но не полтора же.В целом я не спорю, для оплаты счетов Приватбанк дороговат, но всё же не настолько он жаден.