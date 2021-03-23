Це в якийсь неправильний спосіб оплатили, або Ваш оператор газу відсутній в переліку поставщиків ком. послуг. Звичний коміс 1 грн. з кредитки.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:50
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:54
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:55
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Я и коммуналку оплачиваю без комиссии, и в феврале заплатил в разрешительную тоже без комисси. И касс не посещал, с пенсионерами не толкался.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:03
Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..
Ура, заставим ФОП-ов покупать терминалы!
Только недавно ФОП-ы ныли что их обязывают переходить на безнал. Теперь стараниями Чечеткина им ещё и терминалы покупать придётся.
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:51
9 грн - оператору в окошке, а 2663 грн. из дома онлайн. Платил через окошко, бо на терминале была длинная очередь экономных пенсов, набирающих неспеша длиннющие расчётные счета, а мне надо было срочно оплатить и отдать, пока обед не начался.[/quote]
24 грн за через окошко с оформлением бумажной платёжки - это нормально. Банки таким образом уже минимум пятилетку народ выталкивают на самообслуживание в терминалах или разных банк-клиентах. Не ясно только что это за платёжка такая, что через терминал можно, а через Приват-24 нельзя. Чек был нужен? Ну так его в окошке и выдают на основе онлайн-оплаты. Может даже и бесплатно.
40,56 грн с 2663 это что-то очень странное
В целом я не спорю, для оплаты счетов Приватбанк дороговат, но всё же не настолько он жаден.
Додано: Сер 31 бер, 2021 18:38
moveton
Комиссия Приватбанка 40.56 за 2663грн - это оплата онлайн из личного кабинета 104.ua через Приват24 методом iPay или Portmonе.
Зачем мне занимать две очереди: сначала к терминалу, потом к окошку за чеком, если я в цейтноте и надо успеть бегом занести чек в сектор контроля за оборотом оружия... райотдела полиции до начала перерыва.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:12
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:24
Врядли человек покупает новое оружие каждый месяц. А продление раз в три года.
Оплатил всё через icon25, забрал бумажки в отделении бесплатно. Можно было вообще ленивый вариант: заплатить через моно, бумажки заказать новой почтой в почтомат у дома.
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