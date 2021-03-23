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До чого може призвести законодавче
врегулювання ставок...

До чого може призвести законодавче врегулювання ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:50

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

  warlamp написав:За газ: платёжка 2663 грн, комиссия - 40,56 грн., и это онлайн!


Це в якийсь неправильний спосіб оплатили, або Ваш оператор газу відсутній в переліку поставщиків ком. послуг. Звичний коміс 1 грн. з кредитки.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:54

  Sovenok написав:А це як?

В укрсибе получаете карточку, и платите с неё. С зарплатной - откат 10%, а с обычной - 5%. Вот и получается, что с оплаты в 2600 грн будет 260 грн отката.
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:55

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

Я и коммуналку оплачиваю без комиссии, и в феврале заплатил в разрешительную тоже без комисси. И касс не посещал, с пенсионерами не толкался.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:03

Re: До чого може призвести законодавче врегулювання ставок..

  tmp01 написав:На рынке эквайринга - монополия, 3 банка владеют 95% терминалов в торговых точках.
Давно было пора разворушить это осиное гнездо!

Ура, заставим ФОП-ов покупать терминалы!

Только недавно ФОП-ы ныли что их обязывают переходить на безнал. Теперь стараниями Чечеткина им ещё и терминалы покупать придётся. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 12:58

Пусть лучше цену на бенз так регулируют, или на яйца бахматюка.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:51

  warlamp написав:В Привате действительно беспредел. Оплачивал сегодня в отделении платёжку Разрешительной системы на сумму 9(девять) гривен. Комиссия 24 гривны!
За газ: платёжка 2663 грн, комиссия - 40,56 грн., и это онлайн!


9 грн - оператору в окошке, а 2663 грн. из дома онлайн. Платил через окошко, бо на терминале была длинная очередь экономных пенсов, набирающих неспеша длиннющие расчётные счета, а мне надо было срочно оплатить и отдать, пока обед не начался.[/quote]
24 грн за через окошко с оформлением бумажной платёжки - это нормально. Банки таким образом уже минимум пятилетку народ выталкивают на самообслуживание в терминалах или разных банк-клиентах. Не ясно только что это за платёжка такая, что через терминал можно, а через Приват-24 нельзя. Чек был нужен? Ну так его в окошке и выдают на основе онлайн-оплаты. Может даже и бесплатно.

40,56 грн с 2663 это что-то очень странное https://privatbank.ua/ru/plategi-za-kom ... hie-uslugi говорит, что Приват-24 берет 1 или 3 грн в зависимости от наличия договора. Через какой-то "Сайт (онлайн)" - 1%, но не полтора же.

В целом я не спорю, для оплаты счетов Приватбанк дороговат, но всё же не настолько он жаден.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:38

moveton
Комиссия Приватбанка 40.56 за 2663грн - это оплата онлайн из личного кабинета 104.ua через Приват24 методом iPay или Portmonе.
Зачем мне занимать две очереди: сначала к терминалу, потом к окошку за чеком, если я в цейтноте и надо успеть бегом занести чек в сектор контроля за оборотом оружия... райотдела полиции до начала перерыва.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:12

  warlamp написав:...
Зачем мне занимать две очереди: сначала к терминалу, потом к окошку за чеком, если я в цейтноте и надо успеть бегом занести чек в сектор контроля за оборотом оружия... райотдела полиции до начала перерыва.

Это каждый месяц происходит? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:24

  _hunter написав:
  warlamp написав:...
Зачем мне занимать две очереди: сначала к терминалу, потом к окошку за чеком, если я в цейтноте и надо успеть бегом занести чек в сектор контроля за оборотом оружия... райотдела полиции до начала перерыва.

Это каждый месяц происходит? :shock:

Врядли человек покупает новое оружие каждый месяц. А продление раз в три года.

Оплатил всё через icon25, забрал бумажки в отделении бесплатно. Можно было вообще ленивый вариант: заплатить через моно, бумажки заказать новой почтой в почтомат у дома.
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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