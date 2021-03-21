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Владислав Савченко: «Дія.City»
update. Чого очікувати IT...

Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT...
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 10:12

Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT...

Пропонуємо до обговорення:
Той самий діалог між владою і бізнесом, якого не було при складанні першого законопроекту, все ж відбувся.

Дивися повний текст Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT ринку України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 10:12

Сказочники на марше. На самом деле эта дия-сити нужна, чтобы загнать программистов в отдельное стойло и стричь. Вишенкой на торте выглядит договор о не конкуренции. Согласно ему тебе могут запретить что угодно, будто-бы делая это ты конкурируешь с текущей конторой. Не говоря уже о том, что этот договор напрямую нарушает монопольное законодательство, им могут тебя привязать к текущей конторе.

Так что согласие отрасли с этой дией - враньё. Все рядовые разработчики категорически против и за то, чтобы ничего не менять
vladkokovlad007
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