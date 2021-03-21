Той самий діалог між владою і бізнесом, якого не було при складанні першого законопроекту, все ж відбувся.
Дивися повний текст Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT ринку України.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 10:12
Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT ринку України.
Додано: Вів 30 бер, 2021 10:12
Сказочники на марше. На самом деле эта дия-сити нужна, чтобы загнать программистов в отдельное стойло и стричь. Вишенкой на торте выглядит договор о не конкуренции. Согласно ему тебе могут запретить что угодно, будто-бы делая это ты конкурируешь с текущей конторой. Не говоря уже о том, что этот договор напрямую нарушает монопольное законодательство, им могут тебя привязать к текущей конторе.
Так что согласие отрасли с этой дией - враньё. Все рядовые разработчики категорически против и за то, чтобы ничего не менять
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