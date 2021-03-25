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На закупівлі вакцин від COVID-19 освоєно 40% річних коштів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець березня Міністерство охорони здоров'я витратило майже 1,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини від COVID-19, що складає 40% від загальної суми бюджетної програми у 4 мільярди гривень.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 11:53
Если переименовать вакцину ее эффективность увеличиться?
Ну конечно, при виде одного названия
человек может потерять сознание дальше коли чем хочешь. Переименовать Astra zeneca Vax zveria (вакцина зверя)😮
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yegres
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