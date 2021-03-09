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«ПриватБанк» відключить Apple
Pay і Google Pay, якщо...

«ПриватБанк» відключить Apple Pay і Google Pay, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 12:37

«ПриватБанк» відключить Apple Pay і Google Pay, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо парламент зобов'яже банки знижувати комісію за еквайринг, вони повинні будуть відключити послуги на кшталт Apple Pay і Google Pay для пользоваталей.

Дивися повний текст «ПриватБанк» відключить Apple Pay і Google Pay, якщо ухвалять закон про зниження еквайрингу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 12:37

а картою ж розрахуватись буде можливо, та ж карта що є в смартфоні є і в гаманці . Ну будуть люди знов з гаманцем ходити. Зараз в мене купа карт і я розраховуюсь тією, де кращі умови за кешбеком . Якщо обслуговання буде платним, то частину карт закрою і все.
yuluk
 
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