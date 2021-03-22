Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка посвідчень водія, які ще є в сервісних центрах МВС.
Дивися повний текст Кабмін продовжив терміни використання бланків старого зразка посвідчень водія.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 12:54
Кабмін продовжив терміни використання бланків старого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін продовжив терміни використання бланків старого зразка посвідчень водія.
Додано: Вів 30 бер, 2021 12:54
На всей территории Европы ещё действительны водительские удостоверения советского образца (красная корочка),а у нас каждый год удостоверение меняется.Значит КОМУ ТО ВЫГОДНО.
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