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Кабмін продовжив терміни
використання бланків старого...

Кабмін продовжив терміни використання бланків старого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 12:54

Кабмін продовжив терміни використання бланків старого...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка посвідчень водія, які ще є в сервісних центрах МВС.

Дивися повний текст Кабмін продовжив терміни використання бланків старого зразка посвідчень водія.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 12:54

На всей территории Европы ещё действительны водительские удостоверения советского образца (красная корочка),а у нас каждый год удостоверение меняется.Значит КОМУ ТО ВЫГОДНО.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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