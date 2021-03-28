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Якщо ситуація з Covid-19 не покращиться, закриємо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявляє, що в разі, якщо ситуація з Covid-19 в Києві найближчим часом не покращиться, то доведеться закривати початкову школу, дитячі садки і приймати рішення про обмеження роботи громадського транспорту. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Якщо ситуація з Covid-19 не покращиться, закриємо дитсадки і заборонимо транспорт - КМДА
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Додано: Вів 30 бер, 2021 14:04
Готовы всё в стране закрыть, лишь бы только их задницы при власти никто не тревожил.
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