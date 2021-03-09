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Рада прийняла законопроект
Зеленського про військову...

Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 16:17

Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада прийняла законопроект Зеленського про військову повинність: штрафи і покарання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 16:18

Ну так с зели и начните... он у нас четырежды уклонист...
gento44
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