Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада прийняла законопроект Зеленського про військову повинність: штрафи і покарання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 16:17
Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада прийняла законопроект Зеленського про військову повинність: штрафи і покарання.
Зараз переглядають цей форум: Ferox і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|