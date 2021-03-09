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Рада прийняла законопроект
Зеленського про військову...

Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 14:33

  Українець написав:Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко??

Можно, але дуже обережно )))

не знаю, що там за стаття по дезертирству, можливо розстріл на місці )))
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 14:34

Re: Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...

Моего коммента уже нет, а пропагандонское вранье как всегда оставили и неадекваты друг другу на него лайкают.
Повторю.
С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?
Почему Порох не воспользовался этой темой во время предвыборной агитации?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 14:47

  unicdima написав:Моего коммента уже нет, а пропагандонское вранье как всегда оставили и неадекваты друг другу на него лайкают.
Повторю.
С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?
Почему Порох не воспользовался этой темой во время предвыборной агитации?

Я думаю пояснення ось тут повністю відповідоають питанню...


зі. Слухаю наразі у пів-вуха...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:49

  Українець написав:Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко??


В случае взаимоотношений с державой, население всегда должно и всегда виновато. Потому если вы хотите испортить свою жизнь навсегда и отсидеть ни за что много лет, то всё что вы описали вас к этому приведёт.

Командиры и иже с ними, такие же подневольные, как и остальное население. Они не имеют права не выполнять приказы вышестоящего начальства и закона, потому не надо думать о том что им хочется вас гнать в армию. Будь их воля, в глаза бы они вас не видели никогда, и мирненько бухали, как это делают во всех воинских частях которые не затронуты войной.

Как по мне, то беда страны в том, что те кто сознательно стали частью армии, продолжают бухать в тьме тьмущей воинских частей, и они знают, что согласно законам никто их даже не сдвинет с места. Поскольку а вдруг враги нападут с той стороны где никто не ждёт!
Востаннє редагувалось qwistria в Сер 31 бер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 16:59

  unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?


Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.
qwistria
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:54

  qwistria написав:
  unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?


Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.

Так перечитай еще раз-"мають двох і більше дітей;"
unicdima
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