Можно, але дуже обережно )))
не знаю, що там за стаття по дезертирству, можливо розстріл на місці )))
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Додано: Сер 31 бер, 2021 14:33
Можно, але дуже обережно )))
не знаю, що там за стаття по дезертирству, можливо розстріл на місці )))
Додано: Сер 31 бер, 2021 14:34
Re: Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
Моего коммента уже нет, а пропагандонское вранье как всегда оставили и неадекваты друг другу на него лайкают.
Повторю.
С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?
Почему Порох не воспользовался этой темой во время предвыборной агитации?
Додано: Сер 31 бер, 2021 14:47
Я думаю пояснення ось тут повністю відповідоають питанню...
зі. Слухаю наразі у пів-вуха...
Додано: Сер 31 бер, 2021 16:49
В случае взаимоотношений с державой, население всегда должно и всегда виновато. Потому если вы хотите испортить свою жизнь навсегда и отсидеть ни за что много лет, то всё что вы описали вас к этому приведёт.
Командиры и иже с ними, такие же подневольные, как и остальное население. Они не имеют права не выполнять приказы вышестоящего начальства и закона, потому не надо думать о том что им хочется вас гнать в армию. Будь их воля, в глаза бы они вас не видели никогда, и мирненько бухали, как это делают во всех воинских частях которые не затронуты войной.
Как по мне, то беда страны в том, что те кто сознательно стали частью армии, продолжают бухать в тьме тьмущей воинских частей, и они знают, что согласно законам никто их даже не сдвинет с места. Поскольку а вдруг враги нападут с той стороны где никто не ждёт!
Востаннє редагувалось qwistria в Сер 31 бер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 бер, 2021 16:59
Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы.
1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда.
2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете.
3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет.
4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:54
Так перечитай еще раз-"мають двох і більше дітей;"
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