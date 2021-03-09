Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...

Додано: Сер 31 бер, 2021 16:49

Українець написав: Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко?? Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко??

В случае взаимоотношений с державой, население всегда должно и всегда виновато. Потому если вы хотите испортить свою жизнь навсегда и отсидеть ни за что много лет, то всё что вы описали вас к этому приведёт.Командиры и иже с ними, такие же подневольные, как и остальное население. Они не имеют права не выполнять приказы вышестоящего начальства и закона, потому не надо думать о том что им хочется вас гнать в армию. Будь их воля, в глаза бы они вас не видели никогда, и мирненько бухали, как это делают во всех воинских частях которые не затронуты войной.Как по мне, то беда страны в том, что те кто сознательно стали частью армии, продолжают бухать в тьме тьмущей воинских частей, и они знают, что согласно законам никто их даже не сдвинет с места. Поскольку а вдруг враги нападут с той стороны где никто не ждёт!