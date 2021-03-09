Рада прийняла законопроект Зеленського про військову...
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Українець написав:Хотів спитати, якщо мене насильно забирають в армію, чи я можу знищувати майно армії з метою захисту свого життя і здоров'я. І ще питання чи можна стріляти в командирів, ура патріотів, так як визначити хто ворог в сьогоденні дуже важко??
В случае взаимоотношений с державой, население всегда должно и всегда виновато. Потому если вы хотите испортить свою жизнь навсегда и отсидеть ни за что много лет, то всё что вы описали вас к этому приведёт.
Командиры и иже с ними, такие же подневольные, как и остальное население. Они не имеют права не выполнять приказы вышестоящего начальства и закона, потому не надо думать о том что им хочется вас гнать в армию. Будь их воля, в глаза бы они вас не видели никогда, и мирненько бухали, как это делают во всех воинских частях которые не затронуты войной.
Как по мне, то беда страны в том, что те кто сознательно стали частью армии, продолжают бухать в тьме тьмущей воинских частей, и они знают, что согласно законам никто их даже не сдвинет с места. Поскольку а вдруг враги нападут с той стороны где никто не ждёт!
Востаннє редагувалось qwistria в Сер 31 бер, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?
Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы. 1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда. 2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете. 3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет. 4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.
unicdima написав:С каких это пор у нас призывают в армию с двумя малолетними детьми?
Поскольку мне повестка приходила когда жена только беременна была, то пришлось почитать законы. 1. Так вот в армию не призывают только с тремя детьми и больше, и так было всегда. 2. Или же если эти дети у вас на попечении, а где бывшая жена вы знать не знаете. 3. Или же если хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет. 4. Жена беременна официально и с печатями поликлиники где она закреплена.
Так перечитай еще раз-"мають двох і більше дітей;"
unicdima Вы же не считаете наивно, что у нас сейчас законы мирного времени? У нас "особливий період" однака.
Так что читаем: ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу Документ 2232-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2021, підстава - 1082-IX
Стаття 26. Звільнення з військової служби 4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової служби на підставах: г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу): наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;
Стаття 30. Звільнення від проходження зборів 1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів): 9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;
qwistria написав:unicdima Вы же не считаете наивно, что у нас сейчас законы мирного времени? У нас "особливий період" однака.
Так что читаем: ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу Документ 2232-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2021, підстава - 1082-IX
Стаття 26. Звільнення з військової служби 4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової служби на підставах: г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу): наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;
Стаття 30. Звільнення від проходження зборів 1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів): 9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;
І в цьому законі теж є - "які мають дітей віком до трьох років"