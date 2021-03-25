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В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 31 березня розгляне проєкт постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів від 1 вересня 2021 року, який підготувало Міністерство соціальної політики.
Дивися повний текст В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх пенсіонерів у банки
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Додано: Вів 30 бер, 2021 17:44
В пгт пенсы будут банки штурмовать.
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