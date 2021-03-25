RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В «Укрпошті» незадоволені
переведенням майже всіх...

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:44

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 31 березня розгляне проєкт постанови про припинення фінансування доставки пенсій поштою для більшості пенсіонерів від 1 вересня 2021 року, який підготувало Міністерство соціальної політики.

Дивися повний текст В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх пенсіонерів у банки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93191
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:44

В пгт пенсы будут банки штурмовать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінрегіоні заявили про перевірку всіх автозаправних...
R2 » Пон 29 бер, 2021 12:48
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 12:49
sena_2008atp
Венедиктова задекларувала майже 900 тисяч гривень...
R2 » Чет 25 бер, 2021 16:42
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 18:49
sweettv666
«Укрпошті» заборонили підвищувати тарифи
R2 » Сер 24 бер, 2021 11:51
3 273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 12:02
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18036)
30.03.2021 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.