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В «Укрпошті» незадоволені
переведенням майже всіх...

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 22:56

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  equinox написав:Доставка НП значно швидша,

А Ви коли останній раз користувались послугами УП?

Зображення

Останній +- рік посилки досить швидко доправляють.
Ціна також значно привабливіша. НП від 45 грн. (мінімальна).

* шукайте відділення де адекватні, молоді та шустрі працівники. :wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 23:04

проблема не в Укрпошті чи банках, а в грамотності населення та відсутності покриття інтернетом.... насправді, банки та банкомати не потрібні, якщо є гроші на рахунку та інтернет... але це навіть більш молодим буває важко пояснити, коли стоять у черзі до банкомату перед тим як стати в чергу на касі в АТБ :lol: :lol: :lol:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 23:29

equinox
Згоден на 100% !
Приведу приклад : весь час користуюся послугами НП , десь 4 місяці тому замовляв щось з Розетки і там була доставка через Укрпошту безкоштовна, думаю спробую , в селі ж відділення Укрпошти працює....
Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......
А поряд відділення НП , і працює до 19:00 , і навіть по вихідних днях..... отака
конкуренція, затявся більше в Укрпошту ні ногою.
surgeonvr
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:13

  Tamagoch написав:банки та банкомати не потрібні, якщо є гроші на рахунку та інтернет... :lol: :lol: :lol:


Це розкажите бабці з глухого села, коли вона прийде в "ларьочок" за хлібом с картою. Жителям міст не зрозуміти, що таке жити в малому селі за 20 км від великого села або райцентра. Є такі села, де для дзвінка потрібно по драбині вилазити наверх, про інтернет взагалі мовчу. В терміналах, там де вони є, комісія 1% (2000 комуналки заплатив - 200 гривень комісії), пошта бере гривень 10-15.
Поштарка в таких селах як соціальний працівник - їздить в субсидії, пенсійні і комунальні служби, ліки купляє.

Людям треба давати можливість самим вибирати де отримувати.

До речі, моїм батькам, які живуть в місті, подобалось отримувати пенсію в поштарки
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

Буде попит, будуть банкомати в селі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:05

  Sovenok написав:В терміналах, там де вони є, комісія 1% (2000 комуналки заплатив - 200 гривень комісії)

Что-то тут не то
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:33

  Rainbow написав:Буде попит, будуть банкомати в селі.

а кто создаст спрос, чтобы стало выгодно ставить банкоматы в каждом селе? и это я еще не касаюсь безопасности - ведь подломить банкомат в селе, куда полиция будет добираться пару часов, гораздо безопаснее чем в городе. В городах пенсии на карточки конечно гораздо удобнее, ведь не нужно ждать почтальона боясь пропустить его визит. А вот в селе всё ровно наоборот - картой расплатиться в магазине проблема, наличка нужна не только для магазинов, но и для товарно-денежных отношений между людьми.
RomanTik
 
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