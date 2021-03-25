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В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:54
surgeonvr написав:
Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......
Всего лишь нужно позвонить на горячую линию Укрпочты и научить ваше отделение работать. После этой лечебной процедуры разве что в зад целовать не будут.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:48
Наличка, хоть немного, нужна каждому. Хотя бы для того, чтобы купить пучок лука, редиски или рассаду у бабули, торгующей с ящика у обочины. Только сельскому пенсионеру, в отличие от городского, за наличкой надо будет ехать в город. А это, во-первых, накладно, во вторых, сейчас, в локдаун, поездки на маршрутках без пропуска запрещены.
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warlamp
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:09
warlamp написав:
купить ...у бабули, торгующей с ящика у обочины
Нафиг? Почему бабуля не может озаботиться тем чтобы хотя бы не торговать с земли, в 2021 то году.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:12
equinox написав:
Укрпошті треба конкурувати з НовоюПоштою, а не з банками.
Доставка НП значно швидша, працівники у відділеннях працюють значно краще... І тоді Укрпошта буде більше заробляти.
Останнім часом Укрпошта по сервісу рівна Новій Пошті, тільки вартість часто в 3 рази дешевше.
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