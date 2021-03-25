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В «Укрпошті» незадоволені
переведенням майже всіх...

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:54

  surgeonvr написав:Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......


Всего лишь нужно позвонить на горячую линию Укрпочты и научить ваше отделение работать. После этой лечебной процедуры разве что в зад целовать не будут.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:48

Наличка, хоть немного, нужна каждому. Хотя бы для того, чтобы купить пучок лука, редиски или рассаду у бабули, торгующей с ящика у обочины. Только сельскому пенсионеру, в отличие от городского, за наличкой надо будет ехать в город. А это, во-первых, накладно, во вторых, сейчас, в локдаун, поездки на маршрутках без пропуска запрещены.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:09

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  warlamp написав:купить ...у бабули, торгующей с ящика у обочины

Нафиг? Почему бабуля не может озаботиться тем чтобы хотя бы не торговать с земли, в 2021 то году.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:купить ...у бабули, торгующей с ящика у обочины

Нафиг? Почему бабуля не может озаботиться тем чтобы хотя бы не торговать с земли, в 2021 то году.


А кто сказал, что с земли? Прогресс и стремительная европеизация общественной жизни коснулись даже бабулек - теперь они торгуют только с "бананок" ! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:12

  equinox написав:Укрпошті треба конкурувати з НовоюПоштою, а не з банками.
Доставка НП значно швидша, працівники у відділеннях працюють значно краще... І тоді Укрпошта буде більше заробляти.

Останнім часом Укрпошта по сервісу рівна Новій Пошті, тільки вартість часто в 3 рази дешевше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:28

Считаю решение идиотским,точнее большевитским,наша власть такой и осталась.Во первых,никакой принудиловки быть не должно,во вторых,почему 3.5 млн пенсионеров до сих пор пользуется услугами Укрпочты?Потому,что им трудно вникать в специфику карт,банкоматов и т.д.Многие еле ходят,но они не инвалиды 1 группы.Пострадают прежде всего те,кому приносили пенсии на дом.Смысл этого решения-набить банки деньгами,тем более госбанки.Но не так же по-дебильному.
Scotch
 
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  #<123
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