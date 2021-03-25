В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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surgeonvr написав:Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......
Всего лишь нужно позвонить на горячую линию Укрпочты и научить ваше отделение работать. После этой лечебной процедуры разве что в зад целовать не будут.
Наличка, хоть немного, нужна каждому. Хотя бы для того, чтобы купить пучок лука, редиски или рассаду у бабули, торгующей с ящика у обочины. Только сельскому пенсионеру, в отличие от городского, за наличкой надо будет ехать в город. А это, во-первых, накладно, во вторых, сейчас, в локдаун, поездки на маршрутках без пропуска запрещены.
Считаю решение идиотским,точнее большевитским,наша власть такой и осталась.Во первых,никакой принудиловки быть не должно,во вторых,почему 3.5 млн пенсионеров до сих пор пользуется услугами Укрпочты?Потому,что им трудно вникать в специфику карт,банкоматов и т.д.Многие еле ходят,но они не инвалиды 1 группы.Пострадают прежде всего те,кому приносили пенсии на дом.Смысл этого решения-набить банки деньгами,тем более госбанки.Но не так же по-дебильному.
ST_11 написав:Останній +- рік посилки досить швидко доправляють. Ціна також значно привабливіша. НП від 45 грн. (мінімальна).
***до 4 дней по Украине и 2 дня между крупными городами, это быстро?
Только вот вчера отправлял по НП до 1 кг. Вчера в 18-05 сдал в Киеве, сегодня в 11-15 она уже лежала в отделении в Виннице. Цена вопроса 82 гривни с у учетом стоимости упаковки.
Вот что значит экспресс доставка. ***
Спочатку спробуйте а потім будете коментувати. Свіжий приклад: вчора близько 14-ї оплатив за товар. Близько 18-ї людина відправила й біля обіду я сьогодні забрав посилку без черг. Вартість доставки: 28,25 грн.
ST_11 написав:Останній +- рік посилки досить швидко доправляють. Ціна також значно привабливіша. НП від 45 грн. (мінімальна).
***до 4 дней по Украине и 2 дня между крупными городами, это быстро?
Только вот вчера отправлял по НП до 1 кг. Вчера в 18-05 сдал в Киеве, сегодня в 11-15 она уже лежала в отделении в Виннице. Цена вопроса 82 гривни с у учетом стоимости упаковки.
Вот что значит экспресс доставка. ***
Спочатку спробуйте а потім будете коментувати. Свіжий приклад: вчора близько 14-ї оплатив за товар. Близько 18-ї людина відправила й біля обіду я сьогодні забрав посилку без черг. Вартість доставки: 28,25 грн.
Швидко, зручно, дешево.
Посылки у них из Китая часто пропадают.Особенно те, которые экономные алибабаевцы посылают без отслеживания по Украине. Заказал два разных товара, улетели из Китая одним рейсом на Таллин, оттуда прибыли одновременно в Киев, Одну получил три недели назад, а вторая бесследно исчезла в бездонном кармане безымянного сотрудника Укрпошты. Обратился к оператору своего почтового отделения, та успокоила ждите, мол, сроки доставки до 75 дней, в случае чего, китайцы вернут вам деньги. А мне товар нужен сейчас, в нормативые сроки доставки Укрпошты: Д+6 дней, а не через 2 месяца! И почему китайцы должны оплачивать нерадивость сотрудников Укрпошты ?
warlamp написав:Одну получил три недели назад, а вторая бесследно исчезла в бездонном кармане безымянного сотрудника Укрпошты. Обратился к оператору своего почтового отделения, та успокоила ждите, мол, сроки доставки до 75 дней, в случае чего, китайцы вернут вам деньги. А мне товар нужен сейчас, в нормативые сроки доставки Укрпошты: Д+6 дней, а не через 2 месяца! И почему китайцы должны оплачивать нерадивость сотрудников Укрпошты ?
А про митницю нічого не чули? Часто товари з Китаю саме на митниці лежать +-місяць бо їм фізично немає на них часу. Пошті немає сенсу затримувати відправлення. Передзвоніть у свою регіональну митницю й поцікавтесь чому товар завис.
* або це банальна крадіжка й від цього ніхто й ніде не застрахований.
Замовляв на "алі" не один десяток товарів й проблеми виникали лише через митницю.
surgeonvr написав:equinox Згоден на 100% ! Приведу приклад : весь час користуюся послугами НП , десь 4 місяці тому замовляв щось з Розетки і там була доставка через Укрпошту безкоштовна, думаю спробую , в селі ж відділення Укрпошти працює.... Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ...... А поряд відділення НП , і працює до 19:00 , і навіть по вихідних днях..... отака конкуренція, затявся більше в Укрпошту ні ногою.
Просто пишете или звоните на горячую линию по факту разгильдяйства, через пару дней всё отделение из-за этой дуры лишится месячной премии, а завотделения получит пистон от областного начальства в личном порядке. Впредь ситуация не повторится.