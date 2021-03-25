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В «Укрпошті» незадоволені
переведенням майже всіх...

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:54

  surgeonvr написав:Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......


Всего лишь нужно позвонить на горячую линию Укрпочты и научить ваше отделение работать. После этой лечебной процедуры разве что в зад целовать не будут.
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Наличка, хоть немного, нужна каждому. Хотя бы для того, чтобы купить пучок лука, редиски или рассаду у бабули, торгующей с ящика у обочины. Только сельскому пенсионеру, в отличие от городского, за наличкой надо будет ехать в город. А это, во-первых, накладно, во вторых, сейчас, в локдаун, поездки на маршрутках без пропуска запрещены.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:09

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  warlamp написав:купить ...у бабули, торгующей с ящика у обочины

Нафиг? Почему бабуля не может озаботиться тем чтобы хотя бы не торговать с земли, в 2021 то году.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:купить ...у бабули, торгующей с ящика у обочины

Нафиг? Почему бабуля не может озаботиться тем чтобы хотя бы не торговать с земли, в 2021 то году.


А кто сказал, что с земли? Прогресс и стремительная европеизация общественной жизни коснулись даже бабулек - теперь они торгуют только с "бананок" ! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:12

  equinox написав:Укрпошті треба конкурувати з НовоюПоштою, а не з банками.
Доставка НП значно швидша, працівники у відділеннях працюють значно краще... І тоді Укрпошта буде більше заробляти.

Останнім часом Укрпошта по сервісу рівна Новій Пошті, тільки вартість часто в 3 рази дешевше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:28

Считаю решение идиотским,точнее большевитским,наша власть такой и осталась.Во первых,никакой принудиловки быть не должно,во вторых,почему 3.5 млн пенсионеров до сих пор пользуется услугами Укрпочты?Потому,что им трудно вникать в специфику карт,банкоматов и т.д.Многие еле ходят,но они не инвалиды 1 группы.Пострадают прежде всего те,кому приносили пенсии на дом.Смысл этого решения-набить банки деньгами,тем более госбанки.Но не так же по-дебильному.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:58

  EKO написав:
  ST_11 написав:Останній +- рік посилки досить швидко доправляють.
Ціна також значно привабливіша. НП від 45 грн. (мінімальна).

***до 4 дней по Украине и 2 дня между крупными городами, это быстро? :?

Только вот вчера отправлял по НП до 1 кг. Вчера в 18-05 сдал в Киеве, сегодня в 11-15 она уже лежала в отделении в Виннице.
Цена вопроса 82 гривни с у учетом стоимости упаковки.

Вот что значит экспресс доставка.
***


Спочатку спробуйте а потім будете коментувати.
Свіжий приклад: вчора близько 14-ї оплатив за товар.
Близько 18-ї людина відправила й біля обіду я сьогодні забрав посилку без черг.
Вартість доставки: 28,25 грн.

Швидко, зручно, дешево. 8)

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ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:33

  ST_11 написав:
  EKO написав:
  ST_11 написав:Останній +- рік посилки досить швидко доправляють.
Ціна також значно привабливіша. НП від 45 грн. (мінімальна).

***до 4 дней по Украине и 2 дня между крупными городами, это быстро? :?

Только вот вчера отправлял по НП до 1 кг. Вчера в 18-05 сдал в Киеве, сегодня в 11-15 она уже лежала в отделении в Виннице.
Цена вопроса 82 гривни с у учетом стоимости упаковки.

Вот что значит экспресс доставка.
***


Спочатку спробуйте а потім будете коментувати.
Свіжий приклад: вчора близько 14-ї оплатив за товар.
Близько 18-ї людина відправила й біля обіду я сьогодні забрав посилку без черг.
Вартість доставки: 28,25 грн.

Швидко, зручно, дешево. 8)

Зображення


Посылки у них из Китая часто пропадают.Особенно те, которые экономные алибабаевцы посылают без отслеживания по Украине. Заказал два разных товара, улетели из Китая одним рейсом на Таллин, оттуда прибыли одновременно в Киев, Одну получил три недели назад, а вторая бесследно исчезла в бездонном кармане безымянного сотрудника Укрпошты. Обратился к оператору своего почтового отделения, та успокоила ждите, мол, сроки доставки до 75 дней, в случае чего, китайцы вернут вам деньги. А мне товар нужен сейчас, в нормативые сроки доставки Укрпошты: Д+6 дней, а не через 2 месяца! И почему китайцы должны оплачивать нерадивость сотрудников Укрпошты ?
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:18

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  warlamp написав:Одну получил три недели назад, а вторая бесследно исчезла в бездонном кармане безымянного сотрудника Укрпошты. Обратился к оператору своего почтового отделения, та успокоила ждите, мол, сроки доставки до 75 дней, в случае чего, китайцы вернут вам деньги. А мне товар нужен сейчас, в нормативые сроки доставки Укрпошты: Д+6 дней, а не через 2 месяца! И почему китайцы должны оплачивать нерадивость сотрудников Укрпошты ?

А про митницю нічого не чули? Часто товари з Китаю саме на митниці лежать +-місяць бо їм фізично немає на них часу. Пошті немає сенсу затримувати відправлення. Передзвоніть у свою регіональну митницю й поцікавтесь чому товар завис. ;)

* або це банальна крадіжка й від цього ніхто й ніде не застрахований.

Замовляв на "алі" не один десяток товарів й проблеми виникали лише через митницю.
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:44

  surgeonvr написав:equinox
Згоден на 100% !
Приведу приклад : весь час користуюся послугами НП , десь 4 місяці тому замовляв щось з Розетки і там була доставка через Укрпошту безкоштовна, думаю спробую , в селі ж відділення Укрпошти працює....
Приїхала посилка не так швидко як через НП. Глянув розклад роботи відділення Укрпошти , думаю прийду заздалегідь. Пиходжу, кажу хочу отримати посилку, а мені у відповідь !!! я вже закрила програму , по ній видача робиться. Німа сцена, на годиннику 15:30 , Карл !!! , і це робочий день , на питання - як отримати посилку коли людина працює до 18:00 - приходьте раніше ......
А поряд відділення НП , і працює до 19:00 , і навіть по вихідних днях..... отака
конкуренція, затявся більше в Укрпошту ні ногою.

Просто пишете или звоните на горячую линию по факту разгильдяйства, через пару дней всё отделение из-за этой дуры лишится месячной премии, а завотделения получит пистон от областного начальства в личном порядке. Впредь ситуация не повторится.
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