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В «Укрпошті» незадоволені
переведенням майже всіх...

В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  alt402 написав:совершенно дикие очереди (в локдаун, ага).
то же самое... влезет старая маразматичка перед тобой с що - що - да - да... ой а 1 гривны сдачи нет сейчас поищу.. и стоишь пол часа... не Нова Почта дороже но там ДОХОДИТ и быстро .. мы пару лет тому ОСББ делали и надо было оповестить жильцов про сборы .. 144 РЕКОМЕНДОВАНЫХ с уведомлением про ДОСТАВКУ письма в ОДИН дом где живу отправил... не поверите НЕ ОДНО НЕ ДОШЛО... звоню в отделение у меня квитанции на руках и спрашиваю а почему --- а мне ответ сами пусть придут нет почтальонов сейчас .. это пипец какой то..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:16

Re: В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

  Джон написав:не Нова Почта дороже но там ДОХОДИТ и быстро ..

Кроме дороговизны, у НП есть и другой большой недостаток - их отделений нет в подавляющем большинстве сёл и посёлков городского типа.

Конечно из Киева в Одессу или Днепр нет проблем переслать и НП, заплатив в два-три раза дороже, но для пенсионеров со средней пенсией в 3507 гривен в месяц любая гривна важна.
Qwerty1999
 
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