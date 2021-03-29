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Через ухилення від сплати
податків Україна щорічно...

Через ухилення від сплати податків Україна щорічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:46

Через ухилення від сплати податків Україна щорічно...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінкою Державної податкової служби, втрати України від застосування схем з ухилення від сплати податків становлять близько $7,7 млрд на рік.

Дивися повний текст Через ухилення від сплати податків Україна щорічно недоотримує $7,7 млрд — Любченко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:46

Из-за разворовывания бюджетных денег из Украины каждый год сколько десятков ярдовы вывозят на запад?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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