За оцінкою Державної податкової служби, втрати України від застосування схем з ухилення від сплати податків становлять близько $7,7 млрд на рік.
Дивися повний текст Через ухилення від сплати податків Україна щорічно недоотримує $7,7 млрд — Любченко.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 17:46
Через ухилення від сплати податків Україна щорічно...
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Дивися повний текст Через ухилення від сплати податків Україна щорічно недоотримує $7,7 млрд — Любченко.
Додано: Вів 30 бер, 2021 17:46
Из-за разворовывания бюджетных денег из Украины каждый год сколько десятков ярдовы вывозят на запад?
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