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Депутати пропонують повертати
українцям 1% від суми...

Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:59

Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати пропонують доповнити законопроєкт “Про платіжні послуги”.

Дивися повний текст Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми безготівкових розрахунків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:59

От .... А своим клиентам делать скидку в 1% если хотят расчет по безналу? Не?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:03

Re: Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...

Зачем тогда облагать этими 1% что-бы потом отдавать? Если собаке нечего делать - она (cenzored) лижет. Тоже самое - кешбек.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 19:13

BIGor, хотя бы потому, что такой возврат - это уже доход и с него можно и нужно взять 19.5% в бюджет. Не говоря уж о том, сколько можно списать на на сопровождение всей этой системы и то, что возврат явно будет не сразу. Сплошной профит. Не покупателю, конечно, ну так не покупатель и предлагает.
moveton
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