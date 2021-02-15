Депутати пропонують доповнити законопроєкт “Про платіжні послуги”.
Дивися повний текст Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми безготівкових розрахунків.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 17:59
Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми безготівкових розрахунків.
Додано: Вів 30 бер, 2021 17:59
От .... А своим клиентам делать скидку в 1% если хотят расчет по безналу? Не?
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:03
Re: Депутати пропонують повертати українцям 1% від суми...
Зачем тогда облагать этими 1% что-бы потом отдавать? Если собаке нечего делать - она (cenzored) лижет. Тоже самое - кешбек.
Додано: Вів 30 бер, 2021 19:13
BIGor, хотя бы потому, что такой возврат - это уже доход и с него можно и нужно взять 19.5% в бюджет. Не говоря уж о том, сколько можно списать на на сопровождение всей этой системы и то, что возврат явно будет не сразу. Сплошной профит. Не покупателю, конечно, ну так не покупатель и предлагает.
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