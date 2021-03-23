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Нацполіція хоче закупити 50
спецавтомобілів за 92,5 млн...

Нацполіція хоче закупити 50 спецавтомобілів за 92,5 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 17:59

Нацполіція хоче закупити 50 спецавтомобілів за 92,5 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Дивися повний текст Нацполіція хоче закупити 50 спецавтомобілів за 92,5 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:00

Купите им мозги.
p_a_l
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