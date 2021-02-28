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Фінляндія близька до запуску
найбільшого в Європі...

Фінляндія близька до запуску найбільшого в Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:08

Фінляндія близька до запуску найбільшого в Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Дивися повний текст Фінляндія близька до запуску найбільшого в Європі атомного реактора.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:08

А как же Белорусская АЭС . Это другое понимать надо.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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