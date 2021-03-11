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В ЄС з 15 червня введуть
паспорт вакцинації

В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:15

В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації

Пропонуємо до обговорення:
Єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Дивися повний текст В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:15

Так паспорт или сертификат или справку, цена в зависимости документа очень зависит. Пришел получать паспорт , уплатил за сертификат, выдали справку.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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