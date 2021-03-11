Єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.
Дивися повний текст В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 18:15
В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС з 15 червня введуть паспорт вакцинації.
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:15
Так паспорт или сертификат или справку, цена в зависимости документа очень зависит. Пришел получать паспорт , уплатил за сертификат, выдали справку.
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