Про це сказав глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих цін на газ.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 18:20
У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих цін на газ.
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:21
Это же просто праздник какой-то, покупаешь газ на рынке и продаешь его по фиксированной цене круглый год. Нафтогаз .
А если размешать наш газ и реверсный ещё выгода будет.
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