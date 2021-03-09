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У МВФ не радять Україні
повертатися до контрольованих...

У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:20

У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст У МВФ не радять Україні повертатися до контрольованих цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:21

Это же просто праздник какой-то, покупаешь газ на рынке и продаешь его по фиксированной цене круглый год. Нафтогаз .
А если размешать наш газ и реверсный ещё выгода будет.
yegres
 
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