Зараз представники Нацкомісії вже готують документи.
Дивися повний текст Тарифи на стаціонарний телефон можуть зрости на 10%.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 20:38
Тарифи на стаціонарний телефон можуть зрости на 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на стаціонарний телефон можуть зрости на 10%.
Додано: Вів 30 бер, 2021 20:39
Услугами телекома уже сейчас мало кто пользуется,а далее вообще перспективы нет.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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