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Порушення правил самоізоляції: які штрафи хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 бер, 2021 20:49
Пропонуємо до обговорення:
За цією статтею буде передбачено штраф у розмірі 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.
Дивися повний текст Порушення правил самоізоляції: які штрафи хочуть запровадити (інфографіка)
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