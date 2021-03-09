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Дивися повний текст Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 05:55
Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять.
Додано: Сер 31 бер, 2021 05:55
Для начала было бы неплохо соединить Большую Кольцевую с Богатырской, как планировалось, чтобы не посылать транспорт на Полярную через круг площади Шевченко.
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