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Київ отримає нову окружну дорогу:
де пройде і коли запустять

Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 05:55

Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять

Пропонуємо до обговорення:
Весь проєкт планують реалізувати протягом 4 років.

Дивися повний текст Київ отримає нову окружну дорогу: де пройде і коли запустять.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 05:55

Для начала было бы неплохо соединить Большую Кольцевую с Богатырской, как планировалось, чтобы не посылать транспорт на Полярную через круг площади Шевченко.
avk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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