За рік роботи порталу "Дія" до нього додано 50 державних послуг.
Дивися повний текст Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад 50 державних послуг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:05
Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад 50 державних послуг.
Додано: Сер 31 бер, 2021 08:05
Додайте функію, щоб кожна людина могла отримати свою землю в Дії, перед відкриттям ринку.
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