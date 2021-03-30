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Без черг та бюрократії: На
порталі «Дія» доступні понад...

Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:05

Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад...

Пропонуємо до обговорення:
За рік роботи порталу "Дія" до нього додано 50 державних послуг.

Дивися повний текст Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад 50 державних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:05

Додайте функію, щоб кожна людина могла отримати свою землю в Дії, перед відкриттям ринку.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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