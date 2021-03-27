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Україні підтвердили додатковий
мільйон вакцин Pfizer - Ляшко

Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46

Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд отримав підтвердження про постачання додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Дивися повний текст Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46

Театр абсурда. Обещали , дали согласие, подтвердили. Для страны с населением пару миллионов это было бы нормально.
Вакцинация в Украине чисто для галочки, чтобы нетыкали носом на место в списке стран, где вакцинация не началась.
Ну да, платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:56

Это ко всем предыдущим?
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

Re: Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Л

  yegres написав:платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.

Де написано про платні тести?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

  yegres написав:Театр абсурда. Обещали , дали согласие, подтвердили. Для страны с населением пару миллионов это было бы нормально.
Вакцинация в Украине чисто для галочки, чтобы нетыкали носом на место в списке стран, где вакцинация не началась.
Ну да, платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.

Вакцинация бесплатная?))))
Это самая, что не на есть высокодоходная статья. Оплачивает только все бюджет и со 100% оплатой заказа.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:09

  LOKY написав:
  yegres написав:Театр абсурда. Обещали , дали согласие, подтвердили. Для страны с населением пару миллионов это было бы нормально.
Вакцинация в Украине чисто для галочки, чтобы нетыкали носом на место в списке стран, где вакцинация не началась.
Ну да, платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.

Вакцинация бесплатная?))))
Это самая, что не на есть высокодоходная статья. Оплачивает только все бюджет и со 100% оплатой заказа.

Конкретно этот лям -- да COVAX дает "нашарик".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:21

Для тех кто хочет увидеть реальную картину с короной, рекомендую пронаблюдать утренние очередя на анализы крови. Нужно посмотреть на разных лабах. Это что то с чем то. Как то вспомнились очередя при конце 80-х начале 90-х.
p_a_l
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