Український уряд отримав підтвердження про постачання додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму COVAX.
Дивися повний текст Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46
Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко.
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46
Театр абсурда. Обещали , дали согласие, подтвердили. Для страны с населением пару миллионов это было бы нормально.
Вакцинация в Украине чисто для галочки, чтобы нетыкали носом на место в списке стран, где вакцинация не началась.
Ну да, платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01
Re: Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Л
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01
Вакцинация бесплатная?))))
Это самая, что не на есть высокодоходная статья. Оплачивает только все бюджет и со 100% оплатой заказа.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:09
Конкретно этот лям -- да COVAX дает "нашарик".
Додано: Сер 31 бер, 2021 11:21
Для тех кто хочет увидеть реальную картину с короной, рекомендую пронаблюдать утренние очередя на анализы крови. Нужно посмотреть на разных лабах. Это что то с чем то. Как то вспомнились очередя при конце 80-х начале 90-х.
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