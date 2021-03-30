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Україні підтвердили додатковий
мільйон вакцин Pfizer - Ляшко

Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:05

  _hunter написав:
  EKO написав:А теперь следите за руками 8)
...

Следим... -- при чем тут Зенека, если новость о Pfizer/ BioNTech?..

Так если не по диагонали прочитать, то там же пишется, что: Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее.

Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? :roll:
К тому же, если там Pfizer/ BioNTech, то компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине еще 16 февраля:
https://hromadske.ua/ru/posts/kompaniya ... e-stepanov
А Ляшко говорит, что: - "Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине. "Никак не может подать документы""

Ну и как это все понимать? Показания не сходятся, у кого то очень длинный нос вырос :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:23

  EKO написав:
  _hunter написав:
  EKO написав:А теперь следите за руками 8)
...

Следим... -- при чем тут Зенека, если новость о Pfizer/ BioNTech?..

Так если не по диагонали прочитать, то там же пишется, что: Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее.

Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? :roll:
...

Блин: если "не по диагонали читать" -- окажется что речь идет о двух (а точнее трех) _разных_ партиях
«Плюс ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», — зазначив Ляшко.

Головний санлікар розповів і про те, скільки і яких вакцин проти коронавірусу очікує Україна.

«Covishield ми отримали 500 тисяч. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тисяч доз і ще мільйон.

выделенное получится до трех посчитать -- или отдельными сносками вынести, чтобы легче было?..


  EKO написав:Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? :roll:
К тому же, если там Pfizer/ BioNTech, то компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине еще 16 февраля:
...
А Ляшко говорит, что: - "Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине. "Никак не может подать документы""

Ну и как это все понимать? Показания не сходятся, у кого то очень длинный нос вырос :idea:

Ну да Pfizer/ BioNTech -- подали, а тот производитель -- не подал.

Понимать это так, как написанно -- это кто-то читает по-рагульному...
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:32

  ricardo написав:
  yegres написав:платные тесты выгоднее чем бесплатная вакцина.

Де написано про платні тести?

Млядь, вот не надо гнать.
Бесплатно только когда в больничку с пневмонией ляжешь.
Патриоты сраные.
p_a_l
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