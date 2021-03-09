Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії через «зелений тариф».
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25
«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії через «зелений тариф».
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25
До повышения тарифов использовал до 3000 квт на электроотопление, сейчас особенно днем не выгодно.
Додано: Сер 31 бер, 2021 11:18
В последнее время очень часто начал свет пропадать. За 2 недели уже раз 5 пропадал. Один раз часа на 2. И это Киев.
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