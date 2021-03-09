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«Укренерго» знову обмежило
виробництво електроенергії...

«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25

«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дивися повний текст «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії через «зелений тариф».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25

До повышения тарифов использовал до 3000 квт на электроотопление, сейчас особенно днем не выгодно.
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:18

В последнее время очень часто начал свет пропадать. За 2 недели уже раз 5 пропадал. Один раз часа на 2. И это Киев.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:28

Из-за олигарха, который ворует деньги на зеленом тарифе с помощью текущей власти, мы видим рост всех цен. Украине светит пипка.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:56

Если у нас рынок, то все игроки должны продавать по своей цене. Пусть олигархи покупают по зеленому тарифу электроэнергию для своих предприятий. Могут продать в Европе, если они ,конечно, по такой цене купят. А люди должны покупать там, где им больше нравиться. Я бы покупала у АЭС, а солнечные панели я себе сама поставлю. Зачем мне за это кому то платить? Рынок у нас какой-то странный:прогнули всю страну под Ахметова и рассказывают сказки о рынке
svetlanamalarcuk88
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:33

Зелёный тариф необходим но! На этом рынке монополия товарища Ахетива и антимонопольный молчит при этом нивелируются все преимущества зелёной энергии в виде разгрузки линий электропередач и коэффициента понижения трансформации! При этом гражданин Ахметив не регистрирует в своём ДТЭК обычных граждан уже с готовыми СЭС и ВЭС для которых собственно этот тариф введён!!!
alex_koval_house
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:56

Я так понял, что несмотря на то что потребление електроенергии сокращается населением, платежки наоборот выростут так как *зеленый тариф* Ахметова будет в процентном соотношении чем дешовая атомная енергия которую останавливают в связи с потеплением
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:40

А что им что им что в квартире то 112в или 268в. Они вус не дуют и сидишь без без света
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