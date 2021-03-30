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Еквайринг

Еквайринг
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Як заощаджувати та економити
  #1234 ... 7>
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:29

Еквайринг

https://privatbank.ua/business/entrepreneurs/acquiring#tariffs-acquiring
Еквайринг
Вид тарифу_______________________Тариф
Підключення до послуги_________Безкоштовно
Комісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн
А тепер прикиньте
В мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....
Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?
І ще одне
В Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:35

  budivelnik написав:
https://privatbank.ua/business/entrepreneurs/acquiring#tariffs-acquiring
Еквайринг
Вид тарифу_______________________Тариф
Підключення до послуги_________Безкоштовно
Комісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн
А тепер прикиньте
В мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....
Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?
І ще одне
В Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в

1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?
2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:40

Re: Приватбанк

  budivelnik написав:Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?

Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете? Или сами пользуетесь? Большие торговые сети к примеру вовсю пользуются (хотя оборот нала по тем же продуктовым супермаркета там огромный) и по этому поводу не "жужжат" :).
Но главное - если вдруг в нашей стране таки победит в очередной маразм и регулятивно снизят ИЧ - Вы сразу пересмотрете цены в сторону понижения?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:40

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?
2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ?
1 Згідно чинного законодавства в мене не може бути різних умов на ціну налом і безналом..Тому я зобовязаний або знижку на все..або знижку-нікому
2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю
3 Якщо приват знизить мої затрати на роботу на 1% ( що для мене еквівалентно 3600 грн) - я скомпенсую це націнкою..тобто просто опущу свої ціни на той 1%
4 Моя націнка обмежена двома обмежувачами - цінами в конкурентів і грошима населення.
Зниження вартості еквайрингу зменшить затрати в торгівлі,тобто конкуренти ціни знизять....Тому і я повинен буду знизити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:43

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?
2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ?


Задумали - сделают.
В Рашке. если не копать, а судить по рекламе только у ВТБ бесплатное обслуживание.
Тиньков рисует 99 рос.руб. Будут и у нас платние карти и 5% на остаток С КУЧЕЙ УСЛОВИЙ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:50

  Flamingo написав:Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете?
1 За нал через касовий апарат - звичайно торгую
2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення...
Наприклад в мене відсутні ціни не кратні гривні....
І середня ціна продажу однієї позиції(продукти)становить десь 10-20-30 грн....Це щоб продавці не заморочувались з копійками при здачі(пришвидшується швидкість обслуговування, зменшуються непорозуміння обрахували, збільшуються можливості втискання різних товарів однієї групи в позицію з одною ціною в касовому апараті)
3 Але загальну ефективність роботи я змушений рахувати..
Тому коли в мене
Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка
То ясно що при зменшенні лівої частини рівняння в мене зявиться можливість опустити націнку..

ПС
Особисто Вам яка різниця кому йде частина виплачених Вами за товар грошей?
Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...

ППС
На будь яку задницю є гвинт з лівою різьбою....
Тому Приват отримує 7600...частину яких(досить велику) я забираю використовуючи при закупках товарів карточки інших банків в яких присутні кешбеки....
Але ж ці кешбеки вже є моїм особистим доходом з якого банки вже зняли ПДФО при виплаті мені цих кешбеків, а тому цей дохід не враховується в офіційній роботі магазину....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:53

Re: Приватбанк

  budivelnik написав:2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю

Я правильно понимаю в цене "наценка за ПОС" у вас усреднена? Другими словами вы просто разбросали "расходы по обслуживанию ПОСа" + "расходы на обслуживание нала" (а я полагаю у вас такие тоже есть) и заложили их как процент находящийся в пределах >0 но <2 в цену? И так, полагаю, поступили все ваши коллеги-конкуренты. И в случае снижения ИЧ все дружно подвинутся в сторону снижения но не на 1%, а на усредненное расходами по налу пределах >0 но <1. Так какая в этом случае разница если сейчас и так все оплачивает покупатель, при этом покупатель "алень" - переплачивает, а покупатель "не-алень" имея бесплатными услуги банков + кешбек - такому покупателю по сути товар обходится дешевле чем был бы без ИЧ вообще? И да за эти деньги банки исправно платят налоги (думаю в торговле % уклонистов гораздо выше чем в БСУ) и развивают безналичные платежи (которые также способствуют улучшению собираемости налогов). Получается что вся затеянная мышиная возня просто имеет целью спилить сук на котором кроме банков и ХИ-клиентов сидит еще и кэшлесс с налоговой? Logico, no?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:59

Re: Приватбанк

  budivelnik написав:2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення...
Я учился в институте СОВЕТСКОЙ торговли. Но понимание ценообразования у меня нормально. К примеру вы ведь скромно молчите об том что в этой формуле
  budivelnik написав:Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка
почему-то нет ни слова о расходах на осблуживание нала. А он в торговых организациях точно есть (я работал в торговле - и знаю :),
И уж совсем не согласен с этим:
  budivelnik написав:Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...

Цена товара это еще не все. Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого), при этом кэшбек останется всего на паре карт и будет он не больше 1%, плюс ко всему банки посворачивают грейсы - то на фуа мне такая минимизация цены на 1%? А Вам?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 21:18

Думаю что грейс не уберут. Там же расчёт поймать не дружащего с примитивной арифметикой человека, который выйдет за грейс и будет платить 40-50-60% и более годовых. А как его поймать? Только на живца, на грейс то есть.
То что снимут терминалы в точках с оборотом меньше 33т.грн-так и пусть. Что это за торговая точка с кассой около 1000грн.в день? Бабуля картошку с огорода продаёт?
Вот абонка, особенно по полочным картам-это точно будет. Ну и кешбек снизят там где он есть. В Привате его нет.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 21:23

  Flamingo написав:Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого)
то, скорее всего, вы просто закроете карты, с которых не сможете получить дохода больше, чем стоит обслуживание карты.

Кстати, в приведенном примере с магазином - эти 7600 гривен получает ведь не один "Приватбанк", а ещё и банки-эмитенты. И, что ещё интересно, другие банки-эмитенты зачастую делятся с клиентами, а Приватбанк - нет (по тем операциям, где он же и эмитент). Даже их убогий Бонус-плюс они почти целиком на продавца "вешали". При том, что в былые времена подавляющее большинство карт было их.
Но при этом делают вид, что они больше всех пострадают от такого закона. Ага-ага. Хотя я не считаю, что подобный закон нужен, это глупость какая-то и прямое вмешательство в хозяйственную деятельность.
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