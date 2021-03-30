Flamingo написав:
Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете?
1 За нал через касовий апарат - звичайно торгую
2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення...
Наприклад в мене відсутні ціни не кратні гривні....
І середня ціна продажу однієї позиції(продукти)становить десь 10-20-30 грн....Це щоб продавці не заморочувались з копійками при здачі(пришвидшується швидкість обслуговування, зменшуються непорозуміння обрахували, збільшуються можливості втискання різних товарів однієї групи в позицію з одною ціною в касовому апараті)
3 Але загальну ефективність роботи я змушений рахувати..
Тому коли в мене
Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка
То ясно що при зменшенні лівої частини рівняння в мене зявиться можливість опустити націнку..
ПС
Особисто Вам яка різниця кому йде частина виплачених Вами за товар грошей?
Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...
ППС
На будь яку задницю є гвинт з лівою різьбою....
Тому Приват отримує 7600...частину яких(досить велику) я забираю використовуючи при закупках товарів карточки інших банків в яких присутні кешбеки....
Але ж ці кешбеки вже є моїм особистим доходом з якого банки вже зняли ПДФО при виплаті мені цих кешбеків, а тому цей дохід не враховується в офіційній роботі магазину....