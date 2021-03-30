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на тему Як заощаджувати та економити

#1234 ... 7> Додано: Пон 29 бер, 2021 20:29 Еквайринг https://privatbank.ua/business/entrepreneurs/acquiring#tariffs-acquiring

Еквайринг

Вид тарифу_______________________Тариф

Підключення до послуги_________Безкоштовно

Комісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн ЕквайрингВид тарифу_______________________ТарифПідключення до послуги_________БезкоштовноКомісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн А тепер прикиньте

В мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....

Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?

І ще одне

В Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в А тепер прикиньтеВ мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?І ще однеВ Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в budivelnik

Повідомлень: 24278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:35 budivelnik написав: https://privatbank.ua/business/entrepreneurs/acquiring#tariffs-acquiring

Еквайринг

Вид тарифу_______________________Тариф

Підключення до послуги_________Безкоштовно

Комісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн ЕквайрингВид тарифу_______________________ТарифПідключення до послуги_________БезкоштовноКомісія________________2% за всіма картками + абонплата на місяць 400 грн А тепер прикиньте

В мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....

Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?

І ще одне

В Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в А тепер прикиньтеВ мене в магазині оборот 360 000 по карточкам в місяць=7600 грн виплат Привату.....Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?І ще однеВ Привата кешбеку немає....Цікаво абонплату на скільки карточок які він видав - оплачують ті хто роблять в мене покупки.в

1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?

2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ? 1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14369 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7881 раз. Подякували: 3807 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:40 Re: Приватбанк budivelnik написав: Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку? Як думаєте - куди я засунув ці витрати? За власний рахунок чи в середню націнку?

Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете? Или сами пользуетесь? Большие торговые сети к примеру вовсю пользуются (хотя оборот нала по тем же продуктовым супермаркета там огромный) и по этому поводу не "жужжат" .

Но главное - если вдруг в нашей стране таки победит в очередной маразм и регулятивно снизят ИЧ - Вы сразу пересмотрете цены в сторону понижения? Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете? Или сами пользуетесь? Большие торговые сети к примеру вовсю пользуются (хотя оборот нала по тем же продуктовым супермаркета там огромный) и по этому поводу не "жужжат"Но главное - если вдруг в нашей стране таки победит в очередной маразм и регулятивно снизят ИЧ - Вы сразу пересмотрете цены в сторону понижения? Flamingo 1

Повідомлень: 6059 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:40 Re: Приватбанк Вкладчик1234 написав: 1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?

2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ? 1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ? 1 Згідно чинного законодавства в мене не може бути різних умов на ціну налом і безналом..Тому я зобовязаний або знижку на все..або знижку-нікому

2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю

3 Якщо приват знизить мої затрати на роботу на 1% ( що для мене еквівалентно 3600 грн) - я скомпенсую це націнкою..тобто просто опущу свої ціни на той 1%

4 Моя націнка обмежена двома обмежувачами - цінами в конкурентів і грошима населення.

Зниження вартості еквайрингу зменшить затрати в торгівлі,тобто конкуренти ціни знизять....Тому і я повинен буду знизити. 1 Згідно чинного законодавства в мене не може бути різних умов на ціну налом і безналом..Тому я зобовязаний або знижку на все..або знижку-нікому2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю3 Якщо приват знизить мої затрати на роботу на 1% ( що для мене еквівалентно 3600 грн) - я скомпенсую це націнкою..тобто просто опущу свої ціни на той 1%4 Моя націнка обмежена двома обмежувачами - цінами в конкурентів і грошима населення.Зниження вартості еквайрингу зменшить затрати в торгівлі,тобто конкуренти ціни знизять....Тому і я повинен буду знизити. budivelnik

Повідомлень: 24278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:43 Re: Приватбанк Вкладчик1234 написав: 1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?

2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ? 1. А вы скидку "за нал" даёте в 2% ?2. Если приват снизит цену эквайринга например с 2% до 1% - Вы снизите цены на 1% ?



Задумали - сделают.

В Рашке. если не копать, а судить по рекламе только у ВТБ бесплатное обслуживание.

Тиньков рисует 99 рос.руб. Будут и у нас платние карти и 5% на остаток С КУЧЕЙ УСЛОВИЙ. Задумали - сделают.В Рашке. если не копать, а судить по рекламе только у ВТБ бесплатное обслуживание.Тиньков рисует 99 рос.руб. Будут и у нас платние карти и 5% на остаток С КУЧЕЙ УСЛОВИЙ. Goodman

Повідомлень: 4463 З нами з: 23.11.14 Подякував: 700 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:50 Flamingo написав: Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете? Извините что беспокою - просто хочу понять - а Вы за нал торгуете? Если да то вот эти "засунутые в среднюю наценку" как-то извлекаете и покупателю возвращаете? 1 За нал через касовий апарат - звичайно торгую

2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення...

Наприклад в мене відсутні ціни не кратні гривні....

І середня ціна продажу однієї позиції(продукти)становить десь 10-20-30 грн....Це щоб продавці не заморочувались з копійками при здачі(пришвидшується швидкість обслуговування, зменшуються непорозуміння обрахували, збільшуються можливості втискання різних товарів однієї групи в позицію з одною ціною в касовому апараті)

3 Але загальну ефективність роботи я змушений рахувати..

Тому коли в мене

Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка

То ясно що при зменшенні лівої частини рівняння в мене зявиться можливість опустити націнку..



ПС

Особисто Вам яка різниця кому йде частина виплачених Вами за товар грошей?

Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...



ППС

На будь яку задницю є гвинт з лівою різьбою....

Тому Приват отримує 7600...частину яких(досить велику) я забираю використовуючи при закупках товарів карточки інших банків в яких присутні кешбеки....

Але ж ці кешбеки вже є моїм особистим доходом з якого банки вже зняли ПДФО при виплаті мені цих кешбеків, а тому цей дохід не враховується в офіційній роботі магазину.... 1 За нал через касовий апарат - звичайно торгую2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення...Наприклад в мене відсутні ціни не кратні гривні....І середня ціна продажу однієї позиції(продукти)становить десь 10-20-30 грн....Це щоб продавці не заморочувались з копійками при здачі(пришвидшується швидкість обслуговування, зменшуються непорозуміння обрахували, збільшуються можливості втискання різних товарів однієї групи в позицію з одною ціною в касовому апараті)3 Але загальну ефективність роботи я змушений рахувати..Тому коли в менеЗарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнкаТо ясно що при зменшенні лівої частини рівняння в мене зявиться можливість опустити націнку..ПСОсобисто Вам яка різниця кому йде частина виплачених Вами за товар грошей?Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...ППСНа будь яку задницю є гвинт з лівою різьбою....Тому Приват отримує 7600...частину яких(досить велику) я забираю використовуючи при закупках товарів карточки інших банків в яких присутні кешбеки....Але ж ці кешбеки вже є моїм особистим доходом з якого банки вже зняли ПДФО при виплаті мені цих кешбеків, а тому цей дохід не враховується в офіційній роботі магазину.... budivelnik

Повідомлень: 24278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:53 Re: Приватбанк budivelnik написав: 2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю 2 Те ж саме законодавство не забороняє мені зробити націнку не 20% а наприклад 21% - що я й роблю

Я правильно понимаю в цене "наценка за ПОС" у вас усреднена? Другими словами вы просто разбросали "расходы по обслуживанию ПОСа" + "расходы на обслуживание нала" (а я полагаю у вас такие тоже есть) и заложили их как процент находящийся в пределах >0 но <2 в цену? И так, полагаю, поступили все ваши коллеги-конкуренты. И в случае снижения ИЧ все дружно подвинутся в сторону снижения но не на 1%, а на усредненное расходами по налу пределах >0 но <1. Так какая в этом случае разница если сейчас и так все оплачивает покупатель, при этом покупатель "алень" - переплачивает, а покупатель "не-алень" имея бесплатными услуги банков + кешбек - такому покупателю по сути товар обходится дешевле чем был бы без ИЧ вообще? И да за эти деньги банки исправно платят налоги (думаю в торговле % уклонистов гораздо выше чем в БСУ) и развивают безналичные платежи (которые также способствуют улучшению собираемости налогов). Получается что вся затеянная мышиная возня просто имеет целью спилить сук на котором кроме банков и ХИ-клиентов сидит еще и кэшлесс с налоговой? Logico, no? Я правильно понимаю в цене "наценка за ПОС" у вас усреднена? Другими словами вы просто разбросали "расходы по обслуживанию ПОСа" + "расходы на обслуживание нала" (а я полагаю у вас такие тоже есть) и заложили их как процент находящийся в пределах >0 но <2 в цену? И так, полагаю, поступили все ваши коллеги-конкуренты. И в случае снижения ИЧ все дружно подвинутся в сторону снижения но не на 1%, а на усредненное расходами по налу пределах >0 но <1. Так какая в этом случае разница если сейчас и так все оплачивает покупатель, при этом покупатель "алень" - переплачивает, а покупатель "не-алень" имея бесплатными услуги банков + кешбек - такому покупателю по сути товар обходится дешевле чем был бы без ИЧ вообще? И да за эти деньги банки исправно платят налоги (думаю в торговле % уклонистов гораздо выше чем в БСУ) и развивают безналичные платежи (которые также способствуют улучшению собираемости налогов). Получается что вся затеянная мышиная возня просто имеет целью спилить сук на котором кроме банков и ХИ-клиентов сидит еще и кэшлесс с налоговой? Logico, no? Flamingo 1

Повідомлень: 6059 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 20:59 Re: Приватбанк budivelnik написав: 2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення... 2 У Вас якесь радяньське розуміння ціноутворення... Я учился в институте СОВЕТСКОЙ торговли. Но понимание ценообразования у меня нормально. К примеру вы ведь скромно молчите об том что в этой формуле budivelnik написав: Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка Зарплата+податки+прибуток+7600банківські комісії=обєм продажу*націнка почему-то нет ни слова о расходах на осблуживание нала. А он в торговых организациях точно есть (я работал в торговле - и знаю ,

И уж совсем не согласен с этим:

budivelnik написав: Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось... Як на мене Вас цікавить кінцева ціна товару, а тому все що піднімає цю ціну-для Вас краще щоб мінімізувалось...

Цена товара это еще не все. Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого), при этом кэшбек останется всего на паре карт и будет он не больше 1%, плюс ко всему банки посворачивают грейсы - то на фуа мне такая минимизация цены на 1%? А Вам? Я учился в институте СОВЕТСКОЙ торговли. Но понимание ценообразования у меня нормально. К примеру вы ведь скромно молчите об том что в этой формулепочему-то нет ни слова о расходах на осблуживание нала. А он в торговых организациях точно есть (я работал в торговле - и знаюИ уж совсем не согласен с этим:Цена товара это еще не все. Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого), при этом кэшбек останется всего на паре карт и будет он не больше 1%, плюс ко всему банки посворачивают грейсы - то на фуа мне такая минимизация цены на 1%? А Вам? Flamingo 1

Повідомлень: 6059 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 21:18 Думаю что грейс не уберут. Там же расчёт поймать не дружащего с примитивной арифметикой человека, который выйдет за грейс и будет платить 40-50-60% и более годовых. А как его поймать? Только на живца, на грейс то есть.

То что снимут терминалы в точках с оборотом меньше 33т.грн-так и пусть. Что это за торговая точка с кассой около 1000грн.в день? Бабуля картошку с огорода продаёт?

Вот абонка, особенно по полочным картам-это точно будет. Ну и кешбек снизят там где он есть. В Привате его нет. DONALD Повідомлень: 318 З нами з: 23.06.16 Подякував: 34 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 бер, 2021 21:23 Flamingo написав: Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого) Если с падением цены на 1% я буду вынужден платить за обслуживание каждой карты (а у меня их огого) то, скорее всего, вы просто закроете карты, с которых не сможете получить дохода больше, чем стоит обслуживание карты.



Кстати, в приведенном примере с магазином - эти 7600 гривен получает ведь не один "Приватбанк", а ещё и банки-эмитенты. И, что ещё интересно, другие банки-эмитенты зачастую делятся с клиентами, а Приватбанк - нет (по тем операциям, где он же и эмитент). Даже их убогий Бонус-плюс они почти целиком на продавца "вешали". При том, что в былые времена подавляющее большинство карт было их.

Но при этом делают вид, что они больше всех пострадают от такого закона. Ага-ага. Хотя я не считаю, что подобный закон нужен, это глупость какая-то и прямое вмешательство в хозяйственную деятельность. то, скорее всего, вы просто закроете карты, с которых не сможете получить дохода больше, чем стоит обслуживание карты.Кстати, в приведенном примере с магазином - эти 7600 гривен получает ведь не один "Приватбанк", а ещё и банки-эмитенты. И, что ещё интересно, другие банки-эмитенты зачастую делятся с клиентами, а Приватбанк - нет (по тем операциям, где он же и эмитент). Даже их убогий Бонус-плюс они почти целиком на продавца "вешали". При том, что в былые времена подавляющее большинство карт было их.Но при этом делают вид, что они больше всех пострадают от такого закона. Ага-ага. Хотя я не считаю, что подобный закон нужен, это глупость какая-то и прямое вмешательство в хозяйственную деятельность. M-Audio Повідомлень: 2140 З нами з: 23.03.11 Подякував: 372 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #1234 ... 7> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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