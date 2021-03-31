Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗС
Якщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема .
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:28
Re: Еквайринг
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:31
Якщо поспілкуватися з воділами і власниками маршрутів, то тільки й чути, що все в мінус. Максимум два рейси в годину пік в нуль.
Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали.
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:14
Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати
Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому
1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...
2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....
Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку.
3 Максимальний обмежувач ,який накладає Держава - це податки...
Тому
Якщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВ
а банк платить тільки 18% від прибутку...
То поясніть мені
Може вигідніше дати більше заробити тим в кого в затратах розмір податків вищий?
І останнє
Таке враження що Ви хочете все отримати на халяву..
Але змусивши торгівлю працювати за харчі...ви все життя будете купувати в занедбаному і страшному приміщенні, і за прилавком будуть стояти ті хто не потрапив в банк, з перегаром і так далі..
А що ви робите частіше - заходите в банк чи в магазин?
А якщо в магазин чи маршрутку - то вам що подобається кожен день ризикувати життям в маршрутці в якій шофер не голений і колеса відвалюються* чи купувати заміть сиру дор-блю( з пліснявою) - рибу дорблю,мясо і хліб дорблю в напівпяної продавщиці і в підвалі де миші бігають?
Тому перш ніж когось критикувати - доведіть своєю працею що в галузі яку критикуєте можна зробити краще ніж кимось зроблено і при цьому сплачувати ще більше банкірам ніж зараз платиться.
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:59
это продолжение опуса про соковыжималки и о том как выживает
МБ (это малый бизнез), и вот что имеем:
и так цена закупки соковыжималки 4100 грн.
наценка 15%
в продаже соковыжималка выходит по 4715 грн.
больше наценку поставить не могу так как народ сразу кричит шо барыга, в Польше дешевле, дорого ... и в том же репертуаре
в месяц продаю их на 115К, работаю без терминала текущее положение вещей (вариант 1 таблицы). расходы на банк в этом случае у меня 125 грн.
вариант 2, это то что могло быть если поставлю терминал (предполагаю что 50% покупок будет через терминал и будет действительно рост продаж как обещают банки (предположим рост на 25%)
Но результат для меня - будет работа на терминал и на ЕН.
Выхлоп - чистый доход (ЗП) выйдет даже меньше.
А банку за свою работу должен буду отстегнуть 2466 грн
И тут Вам кстати ответ на вопрос почему прячут терминал, почему нету связи и т.д. - потому как терминал фактически пожирает всю зарплату и генерирует просто убытки для части представителей малого бизнеса
вариант 3 если уменьшат ИЧ и банки таки снизойдут, и таки начнут предоставлять экваринг за 0,5%. (предполагаю что продажи вырастут всего на 10%. так как возможно карты действительно для людей подорожают).
Но смотрите на результат:
Терминал установлю и он уже будет работать. Покупатель сможет действительно рассчитаться любым удобным способом.
Налогов выходит заплачу даже больше на 10%
И ещё самое интересное банк с меня получит не 125грн как сейчас, а 841 грн. (практически в 7 раз больше) и чего это они так против?
И даже судя по всему и ЗП у меня вырастит на 2% ... 3%. и наконец заживём как люди)
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:48
Интересная дискуссия вырисовалась.
Подкину пару тезисов.
1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.
Додано: Чет 01 кві, 2021 05:52
Re: Еквайринг
В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов.
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:59
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)
2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)
3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....
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