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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 6789 Додано: Сер 31 бер, 2021 19:28 Re: Еквайринг Кочевник написав: Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус. Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус.



Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗС

Якщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема . Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗСЯкщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема . Goodman

Повідомлень: 4472 З нами з: 23.11.14 Подякував: 700 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 19:31 Goodman написав: Кочевник написав: Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус. Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус.



Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗС

Якщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема . Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗСЯкщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема .

Якщо поспілкуватися з воділами і власниками маршрутів, то тільки й чути, що все в мінус. Максимум два рейси в годину пік в нуль.



Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Якщо поспілкуватися з воділами і власниками маршрутів, то тільки й чути, що все в мінус. Максимум два рейси в годину пік в нуль.Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Кочевник Повідомлень: 1907 З нами з: 16.02.17 Подякував: 327 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 бер, 2021 20:14 Кочевник написав: Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали. Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати

Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому

1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...

2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....

Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку.

3 Максимальний обмежувач ,який накладає Держава - це податки...

Тому

Якщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВ

а банк платить тільки 18% від прибутку...

То поясніть мені

Може вигідніше дати більше заробити тим в кого в затратах розмір податків вищий?



І останнє

Таке враження що Ви хочете все отримати на халяву..

Але змусивши торгівлю працювати за харчі...ви все життя будете купувати в занедбаному і страшному приміщенні, і за прилавком будуть стояти ті хто не потрапив в банк, з перегаром і так далі..

А що ви робите частіше - заходите в банк чи в магазин?

А якщо в магазин чи маршрутку - то вам що подобається кожен день ризикувати життям в маршрутці в якій шофер не голений і колеса відвалюються* чи купувати заміть сиру дор-блю( з пліснявою) - рибу дорблю,мясо і хліб дорблю в напівпяної продавщиці і в підвалі де миші бігають?



Тому перш ніж когось критикувати - доведіть своєю працею що в галузі яку критикуєте можна зробити краще ніж кимось зроблено і при цьому сплачувати ще більше банкірам ніж зараз платиться. Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знатиНайкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку.3 Максимальний обмежувач ,який накладає Держава - це податки...ТомуЯкщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВа банк платить тільки 18% від прибутку...То поясніть меніМоже вигідніше дати більше заробити тим в кого в затратах розмір податків вищий?І останнєТаке враження що Ви хочете все отримати на халяву..Але змусивши торгівлю працювати за харчі...ви все життя будете купувати в занедбаному і страшному приміщенні, і за прилавком будуть стояти ті хто не потрапив в банк, з перегаром і так далі..А що ви робите частіше - заходите в банк чи в магазин?А якщо в магазин чи маршрутку - то вам що подобається кожен день ризикувати життям в маршрутці в якій шофер не голений і колеса відвалюються* чи купувати заміть сиру дор-блю( з пліснявою) - рибу дорблю,мясо і хліб дорблю в напівпяної продавщиці і в підвалі де миші бігають?Тому перш ніж когось критикувати - доведіть своєю працею що в галузі яку критикуєте можна зробити краще ніж кимось зроблено і при цьому сплачувати ще більше банкірам ніж зараз платиться. budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 00:59 это продолжение опуса про соковыжималки и о том как выживает

и так цена закупки соковыжималки 4100 грн.

наценка 15%

в продаже соковыжималка выходит по 4715 грн.

больше наценку поставить не могу так как народ сразу кричит шо барыга, в Польше дешевле, дорого ... и в том же репертуаре







в месяц продаю их на 115К, работаю без терминала текущее положение вещей (вариант 1 таблицы). расходы на банк в этом случае у меня 125 грн.



вариант 2, это то что могло быть если поставлю терминал (предполагаю что 50% покупок будет через терминал и будет действительно рост продаж как обещают банки (предположим рост на 25%)

Но результат для меня - будет работа на терминал и на ЕН.

Выхлоп - чистый доход (ЗП) выйдет даже меньше.

А банку за свою работу должен буду отстегнуть 2466 грн

И тут Вам кстати ответ на вопрос почему прячут терминал, почему нету связи и т.д. - потому как терминал фактически пожирает всю зарплату и генерирует просто убытки для части представителей малого бизнеса



вариант 3 если уменьшат ИЧ и банки таки снизойдут, и таки начнут предоставлять экваринг за 0,5%. (предполагаю что продажи вырастут всего на 10%. так как возможно карты действительно для людей подорожают).

Но смотрите на результат:

Терминал установлю и он уже будет работать. Покупатель сможет действительно рассчитаться любым удобным способом.

Налогов выходит заплачу даже больше на 10%

И ещё самое интересное банк с меня получит не 125грн как сейчас, а 841 грн. (практически в 7 раз больше) и чего это они так против?

И даже судя по всему и ЗП у меня вырастит на 2% ... 3%. и наконец заживём как люди) МБ (это малый бизнез), и вот что имеем:и так цена закупки соковыжималки 4100 грн.наценка 15%в продаже соковыжималка выходит по 4715 грн.больше наценку поставить не могу так как народ сразу кричит шо барыга, в Польше дешевле, дорого ... и в том же репертуарев месяц продаю их на 115К, работаю без терминала текущее положение вещей (таблицы). расходы на банк в этом случае у меня 125 грн.это то что могло быть если поставлю терминал (предполагаю что 50% покупок будет через терминал и будет действительно рост продаж как обещают банки (предположим рост на 25%)Но результат для меня - будет работа на терминал и на ЕН.Выхлоп - чистый доход (ЗП) выйдет даже меньше.А банку за свою работу должен буду отстегнуть 2466 грнИ тут Вам кстати ответ на вопрос почему прячут терминал, почему нету связи и т.д. - потому как терминал фактически пожирает всю зарплату и генерирует просто убытки для части представителей малого бизнесаесли уменьшат ИЧ и банки таки снизойдут, и таки начнут предоставлять экваринг за 0,5%. (предполагаю что продажи вырастут всего на 10%. так как возможно карты действительно для людей подорожают).Но смотрите на результат:Терминал установлю и он уже будет работать.и чего это они так против?И даже судя по всему и ЗП у меня вырастит на 2% ... 3%. и наконец заживём как люди) uaprofi

Повідомлень: 4641 З нами з: 21.04.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 438 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 01:48 Интересная дискуссия вырисовалась.



Подкину пару тезисов.

1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.



2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек. overfin Повідомлень: 99 З нами з: 12.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 05:52 Re: Еквайринг overfin написав: 2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек. 2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.



В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов. В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов. Goodman

Повідомлень: 4472 З нами з: 23.11.14 Подякував: 700 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 07:59 overfin написав: 1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно. 1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно. 1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)

2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)

3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок.... 1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок.... budivelnik

Повідомлень: 24310 З нами з: 15.01.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 09:57 Re: Еквайринг Нда. Колись симпатизував малому бізнесу, та й Розетці, але тепер відчуваю класову ненависть chipmunk Повідомлень: 8654 З нами з: 15.04.09 Подякував: 519 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 кві, 2021 22:40 Re: Еквайринг budivelnik написав: Якщо приват знизить мої затрати на роботу на 1% ( що для мене еквівалентно 3600 грн) - я скомпенсую це націнкою..тобто просто опущу свої ціни на той 1% Якщо приват знизить мої затрати на роботу на 1% ( що для мене еквівалентно 3600 грн) - я скомпенсую це націнкою..тобто просто опущу свої ціни на той 1%

вже наприкінці скинула маску і вже виявилось, що

budivelnik написав: 2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....

Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку. 2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку.

Тобто ні про яке зниження ціни кінцевому споживачу мова виходить і не йшла - основна мета збільшення доходів продавця. Про що власне й мовили більшість опонентів.



Далі цікавіше - увесь час волаючи про ПДВ, який до речі торгівля платить не 20% від роздрібної ціни (а лише 20% від різниці ціни покупки та ціни продажу товару, а це при націнці в 20% лише 4% від ціни) чомусь наводиться такий приклад: budivelnik написав: Якщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВ

а банк платить тільки 18% від прибутку... Якщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВа банк платить тільки 18% від прибутку...

Все вірно - виробник платить (ну теж не 20 а дещо менше ПДВ - бо сам податок специфічний), але при чому тут торгівля? Ви багато знаєте виробників які торгують продукцією власного виробництва та приймають до розрахунку банківські картки. Та більш менш солідний вирібник отримує безнал, але не через пос-термінал, а на свій IBAN. Тому для абсолютної більшості виробників саме поняття еквайрингу просто не існує. А уся ця катавасія, що кілька день тут крутиться навколо еквайрингу йде якраз від торгівлі. Галузь безперечно важлива, але не ключова і жодного разу не виробнича. І їхню зацікавленість добре зрозуміло - бажання наростити прибуток. Це нормально. Але ж якщо я не помиляюсь ті "благі наміри" якими намагаються обгрунувати введення обмеження на розмір плати за еквайринг - якраз базувались на турботі про кінцевого споживача. А воно ось як виходить. Дивина та й годі Перечитав усю дискусію від самого початку. Втрапив на кілька цікавинок з людської природи. Просто дивуюсь як одна й та ж людина яка спочатку базікала щовже наприкінці скинула маску і вже виявилось, щоТобто ні про яке зниження ціни кінцевому споживачу мова виходить і не йшла - основна мета збільшення доходів продавця. Про що власне й мовили більшість опонентів.Далі цікавіше - увесь час волаючи про ПДВ, який до речі торгівля платить не 20% від роздрібної ціни (а лише 20% від різниці ціни покупки та ціни продажу товару, а це при націнці в 20% лише 4% від ціни) чомусь наводиться такий приклад:Все вірно - виробник платить (ну теж не 20 а дещо менше ПДВ - бо сам податок специфічний), але при чому тут торгівля? Ви багато знаєте виробників які торгують продукцією власного виробництва та приймають до розрахунку банківські картки. Та більш менш солідний вирібник отримує безнал, але не через пос-термінал, а на свій IBAN. Тому для абсолютної більшості виробників саме поняття еквайрингу просто не існує. А уся ця катавасія, що кілька день тут крутиться навколо еквайрингу йде якраз від торгівлі. Галузь безперечно важлива, але не ключова і жодного разу не виробнича. І їхню зацікавленість добре зрозуміло - бажання наростити прибуток. Це нормально. Але ж якщо я не помиляюсь ті "благі наміри" якими намагаються обгрунувати введення обмеження на розмір плати за еквайринг - якраз базувались на турботі про кінцевого споживача. А воно ось як виходить. Дивина та й годі Alien Повідомлень: 635 З нами з: 12.01.20 Подякував: 29 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:44 Кочевник написав: Я до того, що ниття продаванів про дорогий еквайрінг і неконкурентність - це тупо.

Обмежити ставку еквайрінгу на законодавчому рівні - рівноцінно введенню державного регулювання цін на товари. Але тут продавани починають нити про неринковість.



Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус. Я до того, що ниття продаванів про дорогий еквайрінг і неконкурентність - це тупо.Обмежити ставку еквайрінгу на законодавчому рівні - рівноцінно введенню державного регулювання цін на товари. Але тут продавани починають нити про неринковість.Нагадує ниття маршрутників про збитковість маршрутів. Однак ніхто за власним бажанням не припиняє їздити в мінус.



А обязать как Вы выражаетесь "продаванів" установить терминалы? это не тупо?

причём заставить обязать этих "продаванів" отстёгивать банку по 400 грн ежемесячно за выключенный терминал, это не тупо?

то есть в угоду банков принять закон, всех нагнуть и заставить платить банкстерам это блаж небесная! а чуть умерить аппетиты этих банкстеров, ай-яй-яй низя... святая корова



тошо они как пиявки присосались к мелкому бизнесу и посути внедрили ещё один налог в размере 2.5 ... 3% так это млять уже лет пять тупо (или типо) никто не хочет даже замечать и всех всё устраивает... как Вы выражаетесь "продаванів" установить терминалы? это не тупо?причём заставитьэтих "продаванів" отстёгивать банку по 400 грн ежемесячно за выключенный терминал, это не тупо?то есть в угоду банков принять закон, всех нагнуть и заставить платить банкстерамэто блаж небесная! а чуть умерить аппетиты этих банкстеров, ай-яй-яй низя... святая короватошо они как пиявки присосались к мелкому бизнесу и посути внедрили ещё один налог в размере 2.5 ... 3% так это млять уже лет пять тупо (или типо) никто не хочет даже замечать и всех всё устраивает... uaprofi

Повідомлень: 4641 З нами з: 21.04.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 438 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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