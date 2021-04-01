Там ніколи мінуса нема , бо існує тіньовий ринок АЗС
Якщо позолочене ДП малюють по 29-99, то реально маршрутки тарять по 23 Евро-5 від виробника. + обліку нема .
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:28
Re: Еквайринг
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:31
Якщо поспілкуватися з воділами і власниками маршрутів, то тільки й чути, що все в мінус. Максимум два рейси в годину пік в нуль.
Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали.
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:14
Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати
Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому
1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...
2 Для мене з націнкою 20% - еквайринг не дуже то вже й суттєвий...але після всіх перетрубацій виплат і так далі -в мене залишається 3-4% від обороту....
Якщо я отримаю замість 3-4% - 4-5% - це=збільшенню моїх доходів на 20-25%, тому не дивно , що я також за те щоб замість 2% від обороту банку, платити 1% від обороту-банку.
3 Максимальний обмежувач ,який накладає Держава - це податки...
Тому
Якщо виробник платить 18% від прибутку+20% ПДВ
а банк платить тільки 18% від прибутку...
То поясніть мені
Може вигідніше дати більше заробити тим в кого в затратах розмір податків вищий?
І останнє
Таке враження що Ви хочете все отримати на халяву..
Але змусивши торгівлю працювати за харчі...ви все життя будете купувати в занедбаному і страшному приміщенні, і за прилавком будуть стояти ті хто не потрапив в банк, з перегаром і так далі..
А що ви робите частіше - заходите в банк чи в магазин?
А якщо в магазин чи маршрутку - то вам що подобається кожен день ризикувати життям в маршрутці в якій шофер не голений і колеса відвалюються* чи купувати заміть сиру дор-блю( з пліснявою) - рибу дорблю,мясо і хліб дорблю в напівпяної продавщиці і в підвалі де миші бігають?
Тому перш ніж когось критикувати - доведіть своєю працею що в галузі яку критикуєте можна зробити краще ніж кимось зроблено і при цьому сплачувати ще більше банкірам ніж зараз платиться.
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:59
это продолжение опуса про соковыжималки и о том как выживает
МБ (это малый бизнез), и вот что имеем:
и так цена закупки соковыжималки 4100 грн.
наценка 15%
в продаже соковыжималка выходит по 4715 грн.
больше наценку поставить не могу так как народ сразу кричит шо барыга, в Польше дешевле, дорого ... и в том же репертуаре
в месяц продаю их на 115К, работаю без терминала текущее положение вещей (вариант 1 таблицы). расходы на банк в этом случае у меня 125 грн.
вариант 2, это то что могло быть если поставлю терминал (предполагаю что 50% покупок будет через терминал и будет действительно рост продаж как обещают банки (предположим рост на 25%)
Но результат для меня - будет работа на терминал и на ЕН.
Выхлоп - чистый доход (ЗП) выйдет даже меньше.
А банку за свою работу должен буду отстегнуть 2466 грн
И тут Вам кстати ответ на вопрос почему прячут терминал, почему нету связи и т.д. - потому как терминал фактически пожирает всю зарплату и генерирует просто убытки для части представителей малого бизнеса
вариант 3 если уменьшат ИЧ и банки таки снизойдут, и таки начнут предоставлять экваринг за 0,5%. (предполагаю что продажи вырастут всего на 10%. так как возможно карты действительно для людей подорожают).
Но смотрите на результат:
Терминал установлю и он уже будет работать. Покупатель сможет действительно рассчитаться любым удобным способом.
Налогов выходит заплачу даже больше на 10%
И ещё самое интересное банк с меня получит не 125грн как сейчас, а 841 грн. (практически в 7 раз больше) и чего это они так против?
И даже судя по всему и ЗП у меня вырастит на 2% ... 3%. и наконец заживём как люди)
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:48
Интересная дискуссия вырисовалась.
Подкину пару тезисов.
1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.
Додано: Чет 01 кві, 2021 05:52
Re: Еквайринг
В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов.
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:59
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)
2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)
3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:57
Re: Еквайринг
Нда. Колись симпатизував малому бізнесу, та й Розетці, але тепер відчуваю класову ненависть
Додано: Чет 01 кві, 2021 22:40
Re: Еквайринг
Перечитав усю дискусію від самого початку. Втрапив на кілька цікавинок з людської природи. Просто дивуюсь як одна й та ж людина яка спочатку базікала що
вже наприкінці скинула маску і вже виявилось, що
Тобто ні про яке зниження ціни кінцевому споживачу мова виходить і не йшла - основна мета збільшення доходів продавця. Про що власне й мовили більшість опонентів.
Далі цікавіше - увесь час волаючи про ПДВ, який до речі торгівля платить не 20% від роздрібної ціни (а лише 20% від різниці ціни покупки та ціни продажу товару, а це при націнці в 20% лише 4% від ціни) чомусь наводиться такий приклад:
Все вірно - виробник платить (ну теж не 20 а дещо менше ПДВ - бо сам податок специфічний), але при чому тут торгівля? Ви багато знаєте виробників які торгують продукцією власного виробництва та приймають до розрахунку банківські картки. Та більш менш солідний вирібник отримує безнал, але не через пос-термінал, а на свій IBAN. Тому для абсолютної більшості виробників саме поняття еквайрингу просто не існує. А уся ця катавасія, що кілька день тут крутиться навколо еквайрингу йде якраз від торгівлі. Галузь безперечно важлива, але не ключова і жодного разу не виробнича. І їхню зацікавленість добре зрозуміло - бажання наростити прибуток. Це нормально. Але ж якщо я не помиляюсь ті "благі наміри" якими намагаються обгрунувати введення обмеження на розмір плати за еквайринг - якраз базувались на турботі про кінцевого споживача. А воно ось як виходить. Дивина та й годі
Додано: П'ят 02 кві, 2021 00:44
А обязать как Вы выражаетесь "продаванів" установить терминалы? это не тупо?
причём заставить обязать этих "продаванів" отстёгивать банку по 400 грн ежемесячно за выключенный терминал, это не тупо?
то есть в угоду банков принять закон, всех нагнуть и заставить платить банкстерам это блаж небесная! а чуть умерить аппетиты этих банкстеров, ай-яй-яй низя... святая корова
тошо они как пиявки присосались к мелкому бизнесу и посути внедрили ещё один налог в размере 2.5 ... 3% так это млять уже лет пять тупо (или типо) никто не хочет даже замечать и всех всё устраивает...
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