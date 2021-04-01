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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:56

  budivelnik написав:
  overfin написав:1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)
2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)
3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....


знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день.
overfin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:08

  Goodman написав:
  overfin написав:2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.


В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов.


я немного о другом.

Один из ведущих исследователей в сфере поведенческой экономики - Дражен Прелеч, профессор Массачусетского технологического института.

Однажды он провел эксперимент с заочным (негласным) аукционом. В нем участвовали студенты престижной Слоунской бизнес-школы, на нем разыгрывались билеты на игры Национальной баскетбольной ассоциации.

Исследователи сказали половине участников, что те могут платить только наличными, а другой половине - что те платят только картой.

Результаты поразили ученых. Оказалось, что в среднем те, кто мог платить только картой, делали ставки вдвое выше, чем те, кто был связан с наличными.

Как считает Прелеч, это означает следующее: психологическая стоимость доллара, потраченного по карте, равна лишь 50 центам.
overfin
 
Повідомлень: 101
З нами з: 12.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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