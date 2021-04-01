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Еквайринг

Еквайринг
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 01:56

  budivelnik написав:
  overfin написав:1) Вы же понимаете, что большие сети, такие как розетка (которая не раз упоминалась здесь), сильпо, новая почта, цитрус итп имеют эксклюзивные договора с банками и платят за эквайринг намного меньше 2%, очень намного, вот прям на порядок. Как правило сетевикам с большим оборотом его ставят вообще безвозмездно.
1 Якраз власник Нової пошти , що також великий бізнес каже що в нього 2% ( так само як і вмене в малому магазинчику)
2 Максимум що можуть робити банки - це не брати абонплату( в мене 400 грн місяць)
3 Мене б влаштувала комісія в 1% (тобто зменшення всього в 2 рази)- а Ви про зменшення на порядок....


знаете анекдот - "и вы говорите"? Странно, что вы не допускаете возможность, что банки борятся за клиентов с миллионными ежедневными оборотами. Естественно, что условия намного интереснее у них, чем у вас, с оборотом образно в 2 тыс в день.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 02:08

  Goodman написав:
  overfin написав:2) Предоставление возможности клиенту расплатиться банковской картой действительно повышает оборот от 20% до 50%. А так же поднимает средний чек.


В сетевих магазинах на кассах самообслуживания, еще повишает и безопастность - в т ч и медицинскую - нет очередей. нет скупчення. комфорт и бистрота минимум контактов.


я немного о другом.

Один из ведущих исследователей в сфере поведенческой экономики - Дражен Прелеч, профессор Массачусетского технологического института.

Однажды он провел эксперимент с заочным (негласным) аукционом. В нем участвовали студенты престижной Слоунской бизнес-школы, на нем разыгрывались билеты на игры Национальной баскетбольной ассоциации.

Исследователи сказали половине участников, что те могут платить только наличными, а другой половине - что те платят только картой.

Результаты поразили ученых. Оказалось, что в среднем те, кто мог платить только картой, делали ставки вдвое выше, чем те, кто был связан с наличными.

Как считает Прелеч, это означает следующее: психологическая стоимость доллара, потраченного по карте, равна лишь 50 центам.
overfin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:35

Re: Еквайринг

budivelnik написав:
  Кочевник написав:Так само і з Розеткіним. Йому мало, але треба вигадати якусь "благородну ідею". Щоби хомячки схавали.
Щоб обговорювати предметно якийсь бізнес - треба його знати
Найкраще його знають ті хто 20 років в ньому крутяться, тому
1 Для Розетки +2% еквайрингу це дуже впливає..по тій простій причині що в основній своїй масі розетка надає послуги по продажу товару ,як правило навіть не будучи власником товару..тобто вона продає чужий, а їй дають власники товару якусь оптову знижку до ціни роздрібу..нехай 5%...Тому , якщо розетка з 5% знижки - 2 % відправить тільки за еквайринг, а їй ще треба отримати-відправити-прорекламувати..то не дивно що Чечоткін виступає з вимогою(бажанням) опустити еквайринг...


Це зовсім не так працює.
Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:42

  Rimlyanin1 написав:Це зовсім не так працює.
Розетка бере мзду за продаж у себе на сайті, а зберігає і відправляє продавець сам. Розеткін не дурень і в нього чіткий % комісії і плювати на еквайрінг, хоч 30%, це видатки продавця.

Вы говорите о "Розетке" как о продавце, или о "Розетке" как о маркетплейсе? Отличаются они тем, что в первом случае у товара в параметрах продавец - Розетка, во втором - какой-то другой логотип. Второе появилось относительно недавно, и по этим товарам Розетка вообще оплату не принимает, а просто тупо передаёт заказ продавцу, а ему уже предстоит об оплате договариваться с покупателем по телефону, и обычно это совсем не карта с эквайрингом. Каменный век, короче. При этом здесь же писали, что комиссию за такое хотят процентов 15-20 (*).
Но вот если продавец - "Розетка", тогда они принимают оплату сами, и с эквайрингом. И что, это тоже может оказаться чей-то "чужой" товар по договоренности?

(*) А ещё они рассказывают, что львиную долю этой комиссии забирают "фейсбук с гуглом". Кто-нибудь может объяснить, как это? У Розетки много рекламы себя, любимой, без привязки к конкретным товарам. Наверное, это стоит дорого, но при чём здесь продавцы, размещающие товары на площадке? Отдельные товары тоже рекламируются (и, кажется, даже с маркетплейса), но значительно меньше, каких-то денег это, конечно, стоит, но не 15% от стоимости же?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:06

Re: Еквайринг

Ну чо, буде вам зниження еквайрінгу
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... is-380222/

Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:

– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;

– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.

– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.
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